【港股解碼】浙商銀行換帥——未來發展路在何方

近年來，中國銀行業監管趨嚴，市場環境在2017年發生顯著變化，自從2017年以來銀監會密集出臺了多項監管措施，包括銀行業市場亂象整治、銀行業風險防控、彌補市場監管短板等多項政策。對於商業銀行而言，銀行業高速發展的黃金時代已經過去，如何轉變發展思路，走出有自己特色的發展策略，將是未來銀行業高管們的思考方向。

浙商銀行換帥

2018年4月18日，浙商銀行在港交所發佈公告，原行長劉曉春向董事會遞交辭呈，主動辭去浙商銀行執行董事、副董事長兼行長及董事會戰略委員會及普惠金融發展委員會成員職務。浙商銀行董事會於18日當天通過該項決議，由徐仁豔擔任行長職務，其任職資格尚需中國銀行保險監督管理會認定。

據瞭解，劉曉春此次卸任浙商銀行行長是由於工作變動，卸任之後的去向便不得而知。在此之前，已有一名浙商高管發生工作調動。

新任行長徐仁豔早在2004年浙商銀行成立初期就加入其中，也算浙商銀行“開行老臣”，曾經先後擔任浙商銀行黨委委員、董事、副行長。早在1985年，徐仁豔就已經在人民銀行浙江省分行會計處工作，2002年擔任人民銀行杭州中心黨委委員，在銀行業的工作經驗已有30多年。

今年3月，浙商銀行副行長葉建清轉任溫州銀行董事長，浙商銀行兩位高管“流失”後，浙江省一位紀委空降浙商銀行，或擔任紀檢委員。

浙商銀行過去那幾年

在出任浙商銀行之前，劉曉春已在農業銀行工作多年，曾擔任農業銀行浙江省分行副行長，農業銀行香港分行行長，不但瞭解浙江銀行業發展市場，對香港市場也非常瞭解，在當時被認定是推動浙商銀行香港上市的最佳人選。

事實上，在劉曉春任職期間也確實完成了浙商銀行在香港上市的任務，在劉曉春辭任的前幾日，浙商銀行香港分行正式開業，也算是為其領導浙商銀行的發展遞交了一份完美的答卷。

劉曉春任職的這幾年，浙商銀行得到了迅速的發展，資產規模從2014年底的6699億增長為2017年底的1.54萬億元，翻了一番還要多。分支機構也從2014年底的129家增長到2017年底的213家。同時，在2016年3月底順利在香港聯交所上市。

在浙商銀行的發展戰略上，劉曉春與上一任浙商銀行行長龔方樂形成鮮明的對比，龔方樂致力於將浙商銀行打造成中小企業，這一定位具有明顯的局限性，導致浙商銀行發展受限。

劉曉春上任後通過全資產經營戰略打破浙商銀行發展局限，使得浙商銀行的規模在短期內得到迅速發展，資產總額迅速增加。在得到進一步發展之後，浙商銀行需要重新尋找自己的企業定位。

新任行長徐仁豔與劉曉春相比，區別在於更加身體力行的鑽研業務，在主導的對公業務——供應鏈金融也是做的風生水起。

重回A股，任重道遠

浙商銀行繼完成H股上市，開設香港分行以後，下一步的發展策略無疑是如何完成A股上市，而這也是新一任行長徐仁豔所要完成的“作業”。

浙商銀行通過近幾年的迅猛發展與擴張，規模擴大相伴而來的就是資本壓力。這對一家體量不大，又有網點擴張需求的全國性股份制銀行來說，當務之急就是利用各個管道來補充資本金。根據2017年年報數據顯示，浙商銀行的資本充足率跌破9%，只有8.29%。

浙商銀行擬通過A股上市，來緩解資本壓力。2017年3月，宣佈A股上市計畫，同年11月2日報送首次公開發行股票招股說明書申報稿，計畫發行不超過44.9億股。

據浙商銀行表示，將所募集的資金扣除發行費用後，全部用於補充一級資本，提高資本充足率。

上月26日，浙商銀行發佈A股上市發行事宜有效期公告，公告稱鑒於A股發行方案及董事會辦理A股發行具體事宜授權的12個月有效期將於今年5月30日屆滿，為確保A股發行工作能夠繼續開展，建議將A股發行方案的有效期及董事會辦理A股發行具體事宜授權的有效期分別自緊隨原有效期屆滿後次日起延長12個月，即延長期限自2018年5月31日起至2019年5月30日止。

浙商銀行於2018年3月23日簽訂配售協議，將在港交所增發7.59億股H股。占浙商銀行發行前總股本的約4.23%及發行後總股本的約4.05%；占發行前浙商銀行現有H股股本總額的20%及發行後H股股本總額的約16.67%。

據2017年年報顯示，浙商銀行的第一大股東是隸屬於浙江省政府金融管理平臺的浙江金控。新任浙商銀行主帥徐仁豔所面臨的任務不僅僅是帶領浙商行“殺回”A股市場，更是如何將浙商銀行打造成“最重要的金融平臺”。

■ 作者｜劉玲玲

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