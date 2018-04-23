【港股收評】成交不足900億元 小心淡友借勢出擊

大市反覆兼成交額持續收縮，絕非好兆頭。近期大市波動，反映出投資者無法預計得到後市走勢，成交額更進一步引證出投資者信心仍屬低迷，結果不願入市。投資者目前不宜太早估底入市低撈，亦不宜太積極參與牛熊證等衍生工具買賣，建議投資者暫時離場，對後市多加觀察至合適時間才出手。

恆生指數收市報30254點，跌163點；國企指數收市報12000點，跌54點，成交額為882.01億元。今日成交額跌穿900億元，實在令人感到頭痛，因為現時大市市況，每日成交額低於1000億元亦難以為大市提供充足流通量及承接力。這比起今日升或是明日跌的預測來說，成交額失守1000億元已是一個警號。當成交額持續縮減，只要市場上突然傳出任何負面消息，或會促使大市出現較大幅度的下跌。更何況日前有報道指出，股王騰訊控股(00700-HK)累計淡倉高達390億元。由於騰訊及匯豐控股(00005-HK)佔大市比重均是10%，只要以騰訊淡倉規模再增加為基礎，再藉壞消息再沽貨，相信大市跌勢會令人感到相當驚嚇。現階段投資者應要走貨？不見得，因為目前並非是大肆沽貨的時間，更何況若閣下手上持有的股份多為優質股，又何需要擔心？

那麼若以上的大跌市假設屬正常，是否「一跌見底」的情況？相信機會不大，因為如此理想的情況，淡友斷不會如此輕易放過。更何5月為傳統淡季，進一步稍弱投資者的防守力，所以4月最後5個交易日，仍是窄幅上落格局，可是5 月份的市況則難以預測。可是投資者又無需太心灰，可是在未來數日先沽出部份已認為並無太多潛質的股份，提高現金比重，以迎接5月份出現大動盪市，待市況回穩時才正式低撈。

為何不建議投資者一股不留？若投資者願意一股不留，便早於農曆新年立春前夕便沽貨，而非持有至今時今日，既經歷了今年暫時最高位，亦曾在29200點附近捱過調整市。投資者在立春前後不採取一股不留的策略，反而在今時今日才出手，會否不合時宜？所以不如先沽出部份套現後，伺機出機不是更佳嗎？

消費股﹑醫藥股及教育股今日場下跌，其中今年內炒風超勁的藥明生物(02269-HK)，今日跌幅更逾6%，若明早仍有調整空間，便可以入市低撈前述的三類股份。可是市場氣氛已改變，不應作中﹑長期投資。

油股及油田服務股今日紛紛向下，此兩類股份日前過份輕奮，走勢猶如脫韁野馬，反而今日藉住消息而調整，有利兩類股份冷靜下來。會否出現反彈？相信會，但何時會發生則不知道。

2018年4月23日下午4時57分

文﹕張偉倫

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