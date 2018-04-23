台股盤後－股匯雙殺 台積電跌破年線拖累權值股 下跌82點失守10700

台股今 (23) 日儘管台積電跌幅較上周五收斂，但是仍跌破年線，拖累大立光、鴻海等電子權值股也同步走弱，指數開低震盪走低，僅靠被動元件及生技股聚集人氣，另外新台幣也一度近逼 29.5 元大關，尾盤雖有金融股小幅收斂指數跌幅，但終場仍下跌 82.25 點，以 10697.13 點作收，成交值 1354.49 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高震盪走低，終場下跌 1.2 點，以 152.79 點作收，成交值 388.19 億元。

台股類股呈現跌多於漲，其中光電類股跌幅最重，達 3.2%，電機機械也下跌逾 2%，貿易百貨、其他電子、玻陶、半導體、塑膠等也跌逾 1%，電子通路、紡織、通信網路、食品、其他類、造紙、航運、汽車、橡膠、電腦設備、油電燃氣、化學、觀光、資訊服務等也均收黑。

至於逆勢抗跌類股則以生醫漲幅最高，電器電纜、水泥、化學生醫、鋼鐵、建材營造、金融、電子零組件等也均收紅。

電子三雄成為今天空方指標，其中台積電儘管跌幅不若上周五沉重，但是仍跳空跌破年線，連帶拖累威盛、新唐、訊芯 - KY、強茂、統懋、京鼎、晶心科、通嘉、虹揚 - KY 等也跌逾 3%。

至於股王大立光則是開高震盪壓低，終場又失守 10 日線及月線；而鴻海也是在 82-83 元之間狹幅整理。

至於被動元件及生技則是持續見到買盤加持，其中被動元件因為全球第一大廠村田將把中階 MLCC 產能轉向車用，台廠有望接收市場，推升國巨及華新科攜手漲停，斐成、奧斯特、凱美、堡達、智寶等也跟進漲停。

生技族群則由中低價位股領漲，濟生、和康生、東生華、晟德、佐登 - KY、商之器、三顧、合世、泰福 - KY、達爾膚等也同步漲停。

另外中興概念股也遭到空方摜壓，包括同欣電亮燈跌停，智邦、聯茂、高技、柏承等跌幅也超過 8%。

分析師林孟漢表示，台股今天持續回檔整理，原本早盤跌幅較輕微，但是中場過後跌幅逐漸擴大，主要是因為新台幣也走貶，引發市場擔憂外資資金恐有匯出疑慮，整體來看，目前指數雖然仍落於半年線之下，但是距離年線仍有一段距離，只要年線相對有撐，且電子權值股也能先行回穩，預料指數回升到半年線之上。