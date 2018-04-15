〈名師解盤〉中共軍演搗蛋不用怕 台股本周續攻11000

台股上周內資強力撐盤，力抗外資不給力，也順利推升指數收復月線，周線也上漲 143 點，周 K 線又收紅。展望本周，儘管中共將在 18 日進行軍演，不過根據歷史經驗，包括 1995 年的飛彈危機，都沒有對台股有太大影響，預料盤勢仍將維持內外資對抗，指數仍有機會續攻 11000 點。

分析師林隆炫表示，從美股來看，根據波浪理論，由於美股 3 月月線遇到 34 個月的轉折月，但是卻收嘿，因此 4 月理論上應該會收紅。另外跟台股關聯度更高的費城半導體，現在的技術線型也比道瓊強，尤其還突破了下降趨勢線，因此 4 月月線收紅的機率也很高。

林隆炫表示，台股主要類股指數，包括電子、金融及非金電，目前以電子最弱，主要是因為新台幣之前連續走升，匯兌損失讓市場很擔心，不過現在新台幣開始有轉貶跡象，預料外資買盤應該有機會開始陸續回流到電子股身上。

分析師許博傑表示，另一個指標關鍵則是股王大立光，上周法說公布數字並不佳，加上展望也普通，但是上周五的成交量卻出現爆量，在量先價行的理論，只要大立光沒有跌破上周五低點 3230 元，則後續可以偏多視之。另外二線光學股部分，包括玉晶光及佳凌，也都有轉強的跡象，光學族群有人跌深、有人打底、有人均線多頭排列，預料光學族群有機會重新引領盤勢。

儘管台股短期因為有中共軍演的干擾，指數恐陷整理，不過如果投資人如果仍看好後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指群益 78 購 03(072183-TW)、臺股指麥證 78 購 01(072277-TW)、臺股指元富 79 購 03(075806-TW) 等。