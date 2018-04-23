【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電續弱 台股失守10700

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 95 點至 10691 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 6.13 點，電子期正價差縮至 0.07 點，金融期逆價差擴至 - 0.58 點。現貨部分，三大法人賣超 138.62 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 366 口至 - 4211 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1041 口至 29992 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2945 口至 2524 口。

上週五蘋果股價再度受分析機構看壞而暴跌 4%，拖累四大指數收黑，科技股 Nasdaq 與費半指數跌幅均達 1% 以上，台指期早盤以下跌開出震盪，9 點現貨跳空開低後多軍買盤進駐，指數一度收斂跌幅接近平盤附近，然而隨後追價力道減緩，加權指數再度下挫擴大跌幅，盤面上除了金融類股有升息與大陸開放外資等利多出現逆勢小漲，電子與傳產類股均相對疲軟，台積電與鴻海下跌超過 1%，大立光的跌幅更直逼 5%，終場加權指數下跌 82.25 點或 0.763%，收在 10697.13 點，成交量能 1359.24 億，較前一日縮減 221.35 億。整體來看，週一日 K 連二黑作收，目前上方的短天期、月季線、半年線均維持下彎，MACD 與 KD 指標均偏弱向下，短線上技術面不利多方上攻，近期國際股市動盪加劇，績優股台積電因法說利空失守半年線，後續須密切觀察台積電是否能利空出盡於年線附近止跌，否則加權指數仍有向年線修正的可能。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11100 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.22 降至 1.07，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.24% 升至 12.79%，賣權平均隱含波動率由 15.41% 升至 15.97%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。