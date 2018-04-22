〈名師解盤〉區域政治趨穩 費半最後補跌 台股觸底反彈就看台積電

台股上周雖然未遭中共軍演拖累，不過卻受到蘋果下跌及台積電第 2 季展望不佳衝擊，壓抑指數跌破半年線。展望本周，法人指出，北韓宣布停止核試發展經濟，加上美股費半也在最後補跌階段，只要台積電能守住長期頸線 222 元，指數就將重新反轉向上攻 11270 點。

分析師林隆炫表示，台股跟美國費城半導體的連動性較高，尤其對於台積電的影響大，而相較之下，費半跟道瓊、那斯達克及 S&P 相比，是強勢的指數，不過上周的急速下跌，由於緩漲急跌基本上仍屬於多頭格局，只要補跌完成，就有機會重新上攻。

林隆炫表示，台股主要看電子三雄表現，如果這三檔主要股票有休息整理過，指數才有機會上攻，目前來看，股王大立光股價已經腰斬，跌破年線，鴻海也破低，連跌了 8 個月，剩下影響指數最大的台積電，現在正在回測月線的頸線位置，只要能有守，指數就將重新朝前波高點 11270 點挺進。

分析師陳龍表示，就觀察外資多空的幾項指標，包括現貨買賣超、借券、反向 ETF 及期權等，如果現貨賣超維持在 60-80 億元以上，借券金額超過 90 億元且賣券出超過 40 億元，持續買超反向 ETF 及台指期多單低於 3.5 萬口，就上周狀況來看，外資賣超金額有超過 60-80 億元以上，也續買超反向 ETF，台指期多單口數也降到 3.1 萬口，確實略有偏空跡象。

不過陳龍指出，要注意的是，外資雖然借券金額增加，但是有很大的原因，其實是跟匯率有關，因為央行趕外資進股市，不准炒匯，所以外資才會將錢拿去借券。

至於重點觀察指標，就是新台幣匯率，陳龍表示，因為上周五外資在台股大賣，如果下周二的新台幣匯率貶破 29.4 元關卡，同時美元成交量又爆量，則可能外資資金有流出的趨勢。

如果投資人如果仍看好台股後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指群益 79 購 04(075782-TW)、臺股指麥證 7A 購 02(072360-TW)、臺股指元大 79 購 19(075692-TW) 等。