標普﹕中美貿易磨擦對消費股影響有限

中美兩方之間的貿易糾紛目前未仍平息，引起投資者對消費及出口行業帶來負面影響。不過標準普爾分析師指出，利豐(00494-HK)及中糧控股(00606-HK)等在全球擁有廣泛網絡的公司，受到中美兩方的貿易糾紛影響有限。可是敏華控股(01999-HK)收入來源是來自美國，所以受到的影響較大。

惟標準普爾分析師亦補充，若美之間貿易糾紛最終波及大宗商品價格走勢，對消費股最終帶來負面影響。

消費行業是投資者關注對象，與內地政府致力於推動內需行業升級轉型有關。標準普爾分析師指出，隨著內地政府降低化妝品等入口產品關稅，會刺激內地居民消費意欲，並且會增加對更優質消費品需求。

在談及消費行業前景，標準普爾分析員抱持較正面態度，對該投資評級機構覆蓋的消費股中，預料75%該行覆蓋的消費企業，未來12個月評級前景保持「穩定」，約13%覆蓋的消費企業，評級前景為「正面」。該行分析師又預期，未來12個月大部份消費行業的毛利率及除稅﹑息﹑折舊及攤銷前利潤率(EBITDA)可以持續改善，其中一個原因與消費企業透過削減成本有關。惟亦提及要留意消費企業在未來12個月就現行債務進行再融資，以及如何確保可以應對潛在的資金緊張等情況。

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