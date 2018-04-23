聯想控股(03396-HK)成為「H股全流通」第一股 股價現拉升

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中證監上周五公佈，聯想控股(03396-HK)已入選H股「全流通」試點企業，成為「H股全流通」第一股。聯想控股盤前報26.25元，升1.35元，升5.422%。成交30.81萬股，涉資777萬平。 分析師指出，聯想控股前九大股東持有的股份均為內資股，雖然不相信大股東會因而拋售聯想控股，但理論上公司的流動股份會一下子大增，反而不利股價。 港交所資料顯示，聯想控股的H股數約3.92億股，而公司2017年年報顯示，九大股東持有內資股達17.42億股，內資股佔總發行股數近74%。當H股全流通後，市值即時由現時不足100億元(周五為97.57億元)，大增至逾531億元。 花旗早前發表報告指，目前252隻H股中，有154間公司有不流通的內資股，市值約2.6萬億港元，相當於港股總市值的8%。 中證監並指，目前試點的各項準備工作已就緒，下一步將與香港有關方面溝通，穩妥、循序漸進地推出H股全流通企業，並且「成熟一家推出一家」。