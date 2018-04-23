預期管理？川普給市場的「北韓熱」潑冷水

或許是為了降低大家對美朝對話進展的期待，川普周日再發一條「潑冷水」推文。

在「北韓熱」逐步升溫的情勢下，川普周日表示，「要想在北韓問題上有個結論，我們還有很長的路要走。有可能會達成協議，也有可能不會，只有時間能說明一切。」

此前的周五，北韓最高領導人金正恩宣布，北韓將集中全部力量發展經濟，提高人民生活水平。北韓將從 21 日開始，不再進行任何核試驗和洲際彈道導彈發射，廢棄朝鮮北部核試驗場。只要不受核威脅挑釁，北韓絕對不使用核武器，不外洩核武器和核技術。

這一表態之後，川普頃刻將北韓此次聲明定義為「一個巨大的進步」，此前他一直努力讓北韓放棄核計劃，以此作為美朝最高領導人進一步當面對話的前提條件。

據英國《金融時報》，一位美國官員周日表示，「我們仍然在評估朝方的誠意，目前美朝對話還在計劃階段，當然也有一些樂觀的發展，這是金正恩首次對北韓民眾表達類似聲明。但事態的發展也很容易逆轉，已經有報導稱北韓計劃停用的核試驗基地本來就是無法使用的。」

值得注意的一點是，在金正恩的聲明中，他還表示北韓不再需要進行核試驗，是因為其核項目已經取得了成果，而「解除全球核武裝」的措辭似乎也暗指，要想北韓進一步解除核武裝，需要美國等國家也做出相應的行動來「有條件的」推進。

從川普近幾日關於北韓話題的推文來看，他對局勢進展還是頗為「激動」的，對於正在計劃中的美朝對話也表示非常期待。但川普對北韓開始「無核化」、「關閉核項目」以及「不再進行核試驗」等定義，顯得有些「輕率而著急」了。

一位前美國國家安全局官員對 Axios 表示，「在美朝計劃直接對話的關頭，暫停核試驗稱不上是什麼大決定，完全有可能逆轉，還是需要擦亮眼睛。」

上周二，川普在海湖莊園與日本首相安倍晉三會晤時表示，美方「已經與北韓建立了非常高層的直接對話」。隨後他又於上周三在推特上透露，美國中情局局長蓬佩奧此前已「秘密」訪問北韓，並與該國領導人金正恩會晤。如果一切順利的話，此次美朝對話預計將於 6 月舉行。

對此，中方亦表示歡迎。外交部發言人華春瑩 4 月 18 日答記者問時表示，中方已注意到美方有關表態，中方對美朝開展直接接觸對話表示歡迎。「好的開始是成功的一半，希望美朝對話能順利舉行並取得積極成果。」

『新聞來源／華爾街見聞』