川普批OPEC「人為拉抬」油價 國際原油一度嚇跌逾0.6%

美國總統川普週五 (20 日) 在推特發文，批石油輸出國組織 (OPEC)，以人為手段拉抬油價，令人無法接受；該文一出，國際油價應聲走跌。

川普稱，「OPEC 又來這一招，油價被人為手段拉至極高，這很不好，令人無法接受！」

川普推文一出，國際油價應聲下跌 0.30%，隨後跌幅擴大，台北時間週五晚間 8 點 32 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.66%，至每桶 73.29 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.60%，至每桶 67.92 美元。

當 CNBC 詢問沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid Al-Falih，對川普的看法有何評論時，Khalid Al-Falih 答道，「價格由市場決定」。

國際能源總署 (IEA) 稱，石油輸出國組織 (OPEC) 主導的減產行動，即將「達成任務」；不過，Khalid Al-Falih 直言，別聽這些「噪音」。

Khalid Al-Falih 認為，即使原油價格大幅攀高，也不該因此自滿。

Khalid Al-Falih 強調，別聽減產已「達成任務」之類的噪音，「要有耐心，勿操之過急，我們還有工作要做。」

CNBC 引述路透社報導稱，沙國官員希望，原油價格可進一步攀升至 80，甚至 100 美元。