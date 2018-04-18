＜財報＞IBM第一季靠稅務收益支撐 轉型前景未朗 盤後挫近6%

對許多投資人來說，IBM (IBM-US) 第一季財報顯現該公司尋求成為更雲端化、AI 化公司的進展不夠快速。

IBM 週二稍早公布第一季獲利優於華爾街共識預期，調整後每股獲利 2.45 美元、營收 190.7 億美元，共識預期為 EPS 2.42 美元、營收 188.3 億美元。營收較去年同期稍微成長 5%，為連續第二季成長。

但正如 GBH Insights 研究主管 Daniel Ives 所指，IBM 財報能優於預期乃多虧了當季 8.17 億美元的一次性稅務收益。

此外 IBM 財務長 James Kavanaugh 在分析師會議上表示，他們不該依靠過去兩季新大型電腦銷售的持續成長延續到今年下半年。上一季，IBM 因為其新大型主機的銷售而創下 5 年來首次營收成長。

Kavanaugh 表示，「隨著我們進入下半年，我們遭受到強大混合的阻力，因為我們不僅指望一個以上典型的大型主機循環，分析師若依靠打破大型主機循環，預期我們今年財測 EPS 13.8 美元，這不算謹慎。」儘管 IBM 正在利用其新 Z 系列區塊鏈加密等新功能，在技術上進行一些重大轉變。

大型主機是 IBM 歷史最悠久的業務之一，但仍然是一個週期性業務，其當季強勁的銷售有助於 IBM 系統業務成長 8% 至 15 億美元。

這對投資者來說並不是什麼好消息，IBM 盤後重挫近 6%。然而今年迄今，IBM 股價漲幅約 4.9%，仍高於道瓊 0.3% 的升幅。

IBM 股價走勢

BM 希望投資者將注意力放在它所謂的「戰略性首要之務」上，這占本季營收總額的 47％，包括雲端運算營收、分析、移動和安全。

IBM 的認知解決方案部門，含軟體、分析和 AI 平台『華生 (Watson)』，就屬這當務之急的其中之一。

IBM 的華生是第一個商業化 AI 平台，可用自然語言互動，處理大量大數據並與人類和系統互動學習，且整合了全公司的認知解決方案業務。

認知解決方案，包含解決方案軟體和交易處理軟體，本季成長 6% 至總營收 43 億美元，其成長率略低於系統業務。

Kavanaugh 僅表示，華生金融服務 (Watson Financial Services) 本季表現強勁，但沒有給出具體數據。

Ives 表示，IBM 的整體戰略業務對於投資者而言成長速度不夠快，但本季 IBM 的戰略首要之務成長 15％，基本符合預期。

Ives 沒有對「華生」本身做估計，僅稱「這是對策略首要之務的重大貢獻因素，可助於推升兩位數的成長。」

Bernstein Research 分析師 Toni Sacconaghi 認為，IBM 策略性首要之務的第一季成長大多來自大型主機的推動。

「要注意的是，我們認為大型主機循環對去年第四季策略首要之務的成長大概貢獻了 400 個基點，其結果是，今年下半年當 IBM 跑完大型主機循環，我們可能看到策略性首要之務的成長出現阻力，第四季策略性首要之務的內部成長以現行匯率計算，可能低於 5-6%。」

Ives 認為，IBM 仍在轉型時期，「簡而言之，華爾街對 IBM 的耐心已經越來越磨光了，而季度導引為 IBM 的轉型增加了更多不確定性。」