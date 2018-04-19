〈財報〉美國運通財報優 但是經濟學者卻開始憂慮卡債高

長期以來，美國運通公司 American Express (AXP-US) 發行的卡片每個月都要求消費者全額還清，現在卻希望客戶能延長償還的時辰。據了解，總部位於紐約的美國運通希望通過卡債及貸款來增加收入，進一步的與摩根大亨 JPMorgan (JPM-US) 和花旗集團 Citi (C-US) 競爭。

有跡象表明，新的方向正在發揮作用。今年第 1 季財報顯示，美國運通的貸款量增加了 16%，達到 758 億美元，高於《彭博》分析師預計的 720 億美元。美國運通股價週三（18 日）收盤上漲 1.37% 來到 95.15 美元。

美國運通股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

美國運通執行長 Stephen Squeri 上個月在該公司的投資日當天表示，「我們美國客戶貸款業務份額占客戶開支份額的一半，我們相信這些數字會再成長。我們打算使用大數據分析和我們的營銷能力來為合適的客戶提供正確的附加產品」。

該公司表示，現在預計每股收益將在 2018 年之前的預測範圍 6.90 美元至 7.30 美元的高端水位，並表示，該季度的有效稅率為 22%，與之前預測的相符。

然而，額外的貸款增長是要付出代價的，美國運通已撥出更多資金用於償還客戶的貸款。信貸損失準備金增加 35% 至 7.75 億美元，但還是低於彭博分析師預估的 8.09 億美元。此款項的增加是歸於於較高的註銷和拖欠率。

2017 年美國通用信用卡支出增長 9.4%，至 3.5 兆美元。此外，卡債拖欠率也在上升。據美聯準會的數據，美國第 4 季度家庭債務累計速度自 2007 年以來的最快速度攀升。

由於銀行提供更多優惠，信用卡的使用增長速度超過銀行卡。雖然失業率很低，但工資還是無法明顯成長，據 CFPB 的數據顯示，不到 40% 的消費者表示每個月都會全額支付信用卡帳單。 芬蘭投資者教育基金會（Finra Investor Education Foundation）2016 年的一項研究中顯示，只有五分之二的美國人表示他們的支出少於收入。

美國卡債上漲 / 圖：彭博

美國運通去年大部份時間都在與萬豪國際酒店和希爾頓 (HLT-US) 酒店做聯名卡生意，預計聯名卡業務於 2018 年至 2019 年可到達 420 億美元的營收量。美國運通表示，延續萬豪和希爾頓的交易將於今年壓縮超過 2 億美元的收入。

據尼爾森報告，去年貸款人將美國運通未償還餘額增加了 10.8% 至 1024 億美元，為美國 10 大發卡機構中增長最快的一間。尼爾森報告發現，美國運通目前擁有大約 11.1% 的未償還信用卡貸款。

全球計費業務（客戶卡支出）在本季度上漲了 12%，達到 2838 億美元。這高於分析師預期的 2675 億美元。