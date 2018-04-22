美國卡陸廠突顯5G通訊市場重要 台PCB族群砸重金布局

美國積極對中國大陸華為、中興進行箝制，主要在於保有本身在 5G 通訊的競爭優勢而台灣主要 PCB 供應鏈如台郡 (6269-TW) 今年有大規模資本支出計畫提出，主要也在掌握 5G 商機；除全製程廠之外，擴大投資的動作也向上游原物料產業延伸。

台商主要 PCB 供應鏈今年多有大規模資本支出計畫提出，其中軟板廠台郡 (6269-TW) 將投資 94 億元興建 2 座新廠最受矚目，而上游的達邁 (3645-TW)、台燿 (6274-TW) 等的投資金額也達 30 億元。各廠是在汽車電子化加速推升車載板需求增加，加上各廠看好 5G 通訊需求即將來臨，因此今年起積極啟動大規模資本支出。

目前來看，整個 PCB 產業體系都看中未來新應用市場前景，由上游的 PI 原物料廠、中游基板廠到下游全製程廠，都加速投資進行擴充。台郡因應 5G 、軟板細線路化，已通過資本支出 94 億元計畫，預計 2018 及 2019 年兩年各分別支出一半，分別在高雄市、大陸江蘇省昆山各興建一座新廠。台郡將發行 1.2 億美元的海外第三次無擔保轉換公司債 (ECB) 進行籌資。

在 5G 通訊、先進汽車輔助駕駛系統 (ADAS) 的推升市場高階板需求下，CCL 廠台燿 (6274-TW) 已向金管會證期局送件擬發行 15 億元無擔保可轉換公司債籌資。台燿的此一擬發行 15 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資，為該公司上櫃掛牌以來最大規模的籌資動作，台燿的籌資主要在支應投入高階的 5G 通訊用 CCL 使用，預計於 2019 年首季量產。

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 供應商達邁 (3645-TW) 因應未來業務成長及新事業發展，將進行台灣銅鑼二期擴廠計畫，資本支出 17.4 億元，達邁指出，此擴廠計畫主要包括新增 600 噸生產產線及先進 PI 研發大樓擴建，擴廠計畫預計在 2018 年底完成，2019 年上半年正式貢獻產能，擴廠完成後將可紓解產能吃緊情況。

蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 辦理 7684 萬股現金增資案，完成募集近 30 億元，是該公司上市以來首度以現增方式市場募資， 該現增案募資將用於購置營運所需廠房，這不僅是嘉聯益近年最大規模市場籌資案，也是近年來 PCB 相關產業廠商最大手筆市場籌資案，嘉聯益投資桃園新廠支出逾 50 億元，主要在開發生產液晶材料的新世代軟板天線因應 5G 市場手持式裝置所需。