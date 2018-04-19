行動通信發展史也是大國博弈史 中興或只是中美爭奪5G的縮影

摘要：安信通信團隊認為，縱觀行動通信的發展史，其實也是大國博弈史。從 1G~4G，全球主要國家在行動通信價值鏈上呈現動態變化的比較優勢，而技術研究實力和專利掌控程度對一國行動通信的話語權至關重要。

根據 GSMA 統計，2017 年全球行動通信產業實現的生產總值為 3.6 兆美元，對 GDP 貢獻率達到 4.5%，其巨大經濟效應誘發大國激烈競爭。

自 1980 年開始，行動通信每十年一個代際實現了從 1G~4G 的升級。1G 到 2G 表現為模擬到數字的巨大轉變，2G 到 3G、4G 表現為傳輸速率的大幅提升。

而縱觀行動通信的發展史，其實也是大國博弈史。

安信通信團隊胡又文提到，

行動通信的代際升級以新一代標準的確立為標誌，通信設備、器件和終端的生產製造則需要圍繞新一代標準展開產品開發。然而，從 1G~4G，全球行動通信標準長期未實現統一。

1G 時代，受到傳輸帶寬的限制，行動通信還不能進行長途漫遊，因此沒有國際標準，只有國家標準。

2G 時代，歐洲、美國和日本一共主導制定了五大標準。

3G 時代，歐洲、美國和中國主導制定了四大標準。

4G 時代，歐洲、美國和中國繼續主導制定了兩大標準。

從 1G~4G，全球主要國家在行動通信價值鏈上呈現動態變化的比較優勢。

安信通信團隊指出，技術研究實力和專利掌控程度對一國行動通信的話語權至關重要，換句話說，標準話語權的強弱對比與通信產業化的能力高低相輔相成。

一方面，標準的推廣必須要有設備廠商的全力支持，才能進入落地階段，繼而變現標準中的技術價值。另一方面，掌握標準話語權可以帶動本土通信產業化發展，尤其推動本土設備商全球市場市佔率的提升。

同時，安信通信團隊還認為行業應用與行動通信是相互促進的關係。因為行動通信傳輸能力的提高會刺激新興的行業應用，帶動相關行業的發展。而行業應用激發的流量需求又會加速行動通信網路的持續擴容。

在進入 5G 時代後，行動通信除了在傳輸速率維度上大幅提升，還將在應用場景多樣化和 ICT 技術融合上實現變革性突破。

安信通信團隊表示，從 1G~4G 發展歷史來看，標準不統一的後果是產業力量相對分散，難以形成規模化優勢。而 5G 技術標準有望實現統一，並且 5G 將大幅拉動產業鏈投資以及極大地刺激垂直行業應用。

考慮到 5G 電信市場空間、國家層面的政策支持，中國和美國將成為主導全球 5G 行動通信發展的兩大核心力量。中美兩國電信營運商營業收入長期領先全球，自 2010 年以來，美國營運商 AT&T 和 Verizon、中國營運商中國行動營業收入持續位列全球前三。

安信通信團隊認為，由於美國尤為看中藉助 5G 的歷史機遇，希望通過「掌握技術專利、主導標準制定、加速 5G 商用」來重振本國通信行業。因此近期美國政府在通信領域的頻頻動作就變得有章可循。

2018 年初，川普政府曾有計劃由政府主導建設統一的 5G 網路，隨後美國兩院通過《5G 法案》（即《Ray Baum Act》），為 5G 商用鋪平道路。

2018 年 3 月初， 川普否決高通被收購，意在保衛 5G 技術專利優勢。

2018 年 4 月 16 日，美國商務部宣布，禁止美國公司向中興銷售電子技術或通訊元件。

由於 5G 時代里，中國是美國的強有力競爭者，而美國缺乏本土品牌設備商，因此，在 5G 話語權爭奪上，美國的主要戰略是通過貿易戰壓制中國資訊技術產業（5G 產業）發展。

但安信通信團隊同時從技術專利和標準話語權、產業化能力、行業垂直應用三大角度分析認為，我國 5G 技術正加速走向成熟，已具備領先商用的實力：

（1）技術研發積累深厚，華為、中興專利申請量全球領先。2012~2016 年，我國通信設備製造業新產品開發經費、產業研究與試驗發展經費年平均複合增長率分別為 22% 和 18%。巨量研發投入直接推動我國專利申請數量大幅提高，2017 年我國專利申請總量僅次於美國，華為和中興則位列全球第一和第二。

（2）標準話語權持續加大。ITU 和 3GPP 是國際無線標準制定的兩大權威機構，我國技術專家占有席位多、職位高。

（3）從國家政策支持到產業鏈上下游配套，我國 5G 產業化實力強大。我國將 5G 列入《中國製造 2025》和「十三五」規劃，並專門成立 IMT2020（5G）推進組；三大營運商 5G 試點布局全球領先，華為、中興等通信主設備商 5G 端到端解決方案成熟度高；5G 射頻前端塑料天線振子、線路板（PCB）、高頻覆銅板（CCL）、陶瓷介質濾波器、5G 終端晶片、5G 高速光模塊等已掌握核心技術，產業鏈上下游配套準備度高。

（4）多方力量聯合推進 5G 行業垂直應用，商用進程不斷加速。阿里全面進軍 IOT，阿里雲推出「智選加速」，5G 被寄予厚望；騰訊發布 AI 戰略，強調 5G 將推動 IOT 發展；百度認為，「AI 是 5G 網路下最好的夥伴或者說是最好的加速器」。

『新聞來源／華爾街見聞』