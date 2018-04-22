美國又要下手？中遠海運收購加州碼頭或遇阻

摘要：媒體稱，為平復美方擔憂，中遠海運向美國外國投資委員會（CFIUS）提出，在收購交易中剔除東方海外位於加州的大型集裝箱碼頭。有報告稱，因 CFIUS 干涉，去年約有 80 億美元中國赴美投資被取消。

又一項涉及美國境內資產的中資收購可能遇阻。

華爾街日報援引知情者消息稱，美國外國投資委員會（CFIUS）正在評估中國遠洋海運集團（中遠海運）對香港東方海外國際的收購。東方海外旗下有個位於加州長灘的大型集裝箱碼頭。CFUIS 的調查讓中遠海運獲得該碼頭控制權的前景令人擔憂。

去年 7 月中遠海運旗下中遠海控與上港集團、東方海外聯合公布，前兩者已總價 63 億美元對後者發出全面現金收購要約，交易完成後，中遠海控將持有東方海外 90.1% 的股權，上港集團持股 9.9%。

上述知情人士稱，按計劃，東方海外要將上述碼頭出售給中遠海運。本周中遠海運的高管已經與 CFIUS 的官員會談，為平復美方對交易的擔憂，提出在收購案中剔除上述碼頭。

目前還不清楚中遠海運的上述提議能否得到 CFIUS 對收購案放行。但華爾街見聞注意到，作為專職監督與評估外資併購美國企業的機構，CFIUS 近年來多次通過其國家安全審查機制阻撓中國企業赴美投資。

· 去年 9 月，川普按 CFIUS 的建議否決了中資背景企業收購美國晶片生產商萊迪思半導體。

· 同年 11 月，紐約老牌投行考恩集團以無法取得 CFIUS 批准為由，取消中國華信能源 2.75 億美元投資；

· 同在 11 月，中國忠旺集團因同樣原因放棄收購美國愛勵鋁業。

· 今年 1 月，螞蟻金服收購速匯金國際失敗的原因同樣是無法通過美國國家安全審查。



新華社報導此後援引業內人士評論稱，CFIUS 的國家安全審查就像「黑盒子」，透明度低，受政治因素干擾的可能性大。如今中國企業已然成為美國國家安全審查的重點對象。

報導還援引行業數據稱，自 2016 年初至今年年初，有 27 起中國企業對美收購未能完成，這一數字幾乎相當於英國、法國、德國、日本、義大利、加拿大六國未完成交易的總和。



華爾街見聞本月稍早文章援引美中關係全國委員會和榮鼎諮詢公司的相關報告稱，由於 CFIUS 的干涉，去年約有價值 80 億美元的中國赴美投資被取消，涉及半導體和鋁業公司的收購。

而今年 3 月川普在簽署根據 301 調查採取行動的備忘錄時，除了要求對進口中國商品大規模加征關稅，還指示美國財政部，帶領制定限制中國收購 / 投資敏感技術的方案。

華爾街見聞曾提到，彭博社 3 月 27 日援引知情人士稱，美國考慮動用《國際緊急經濟權力法》遏制中國在美收購敏感技術。美國財政部正在制定計劃，明確將禁止中國企業投資於哪些行業，比如半導體和 5G 無線通信。

就在本周，美國國財政部國際事務辦公室的助理財長、負責監管 CFIUS 的 Heath Tarbert 確認了上述消息，並表示財政部在積極推動立法，擴大審議外國赴美投資的權限。

北京時間 20 日本周五，在回應有關美國財政部正考慮通過緊急權力法和相關安全審查限制中國在美敏感投資的問題時，中國外交部外交部發言人華春瑩表示：「必須要指出，美國頻頻以國家安全為由對中美高科技領域的貿易投資設限，顯然是以國家安全為名，行貿易保護主義之實。你在中國生活可以看到，蘋果手機這樣的產品隨處可見，我們不覺得是威脅，但在美國如果有人買了華為手機，在美國的一些人看來就成了威脅到美國安全的重要事態。作為世界上頭號強國和科技強國的美國，難道果真已經脆弱到如此地步了麼？」

『新聞來源／華爾街見聞』