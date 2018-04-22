中外兩重天：美國晶片股連續第三天遭暴擊

受中興通訊遭美國禁令影響，國產晶片股上演「漲停三連」。昨日午後，晶片概念逆勢拉升，匯頂科技、國民技術漲停，紫光國芯大漲 8%，富瀚微、盈方微、上海新陽等個股均大幅上漲。

反觀美國，電腦硬體生產商卻遭投資者強勢「懲罰」，半導體類股連續三個交易日下挫。周四，英偉達大跌 2.47%。周五，蘋果股價跌 4.1% 至 165.72 美元，創 2 月初以來最大跌幅。費交所半導體股指數三連陰，周五下跌 1.2%，本周累跌 4.4%。

與晶片股相反的是，Facebook、奈飛和亞馬遜似乎緩過了一口氣，上周至少都漲了 1%。彭博社援引 FBB Capital Partners 研究主管 Mike Bailey 評論稱，「科技領域的痛苦在於軟硬體終要對打，現在人們放過已經遭到巨大打擊的軟體，開始轉攻硬體問題。」

美國晶片股慘澹，原因何在？

周四，作為蘋果供應鏈重要一環的全球最大晶圓代工半導體製造廠台積電發布財報，第一季營收及凈利潤下滑。此外，台積電對第二季業績展望不佳，令蘋果和晶片股集體承壓。

華爾街見聞此前曾提到，摩根士丹利認為，蘋果 iPhone 疲軟是台積電下調展望的主要原因，並在財報公布後大幅下調蘋果業績預期。彭博社估計，去年第第四季，蘋果占據台灣市場半導體收入的 20% 以上。

除了台積電以外，半導體設備製造商 ASML 的財報表現也令人失望。2018 年第一季，ASML 營收環比下降 10.8% 至 22.85 億歐元。Lam Research 預計，今年晚些時候，出貨量或將下降。

中美貿易摩擦升級，同樣對美國晶片股造成影響。16 日，美國商務部下令禁止美國公司向中興出售元器件等產品，為期 7 年；20 日，中興發布聲明稱，不能接受美國商務部制裁；美國商務部隨後回應稱，禁令目前沒有迴轉餘地。

另外，美國晶片製造商高通此前向中國商務部提出申請批准其 440 億美元收購恩智浦半導體（NXP Semiconductors）的交易。中國商務部 19 日表示，正在審查高通和恩智浦併購案，該併購案可能對市場產生負面影響，高通將在撤回原先的併購申請後重新提交申請。

Rosenblatt 分析師 Jun Zhang 在研報中指出，美國制裁中興後，不確定性將影響光學元件和半導體供應鏈，並可能凍結美國潛在的併購行為。

『新聞來源／華爾街見聞』