一張圖看原物料飆漲走自己的路 不再亦步亦趨跟隨股市

過去一年來，在全球經濟成長前景強勁下，工業大宗商品和股票市場漲幅亦步亦趨，但現在這兩種資產的走勢差距正在擴大。

《MarketWatch》報導，Capital Economics 將標準普爾 GSCI 商品指數與標準普爾 500 指數比較做出的報告中，經濟學家 Tom Pugh 指出，地緣政治風險的分歧，導致石油和部分工業金屬價格飆漲，並從以下圖表可以看出。

商品價格走勢和股市差距正在擴大。

制裁俄羅斯 鋁鎳價格飆漲

美國制裁俄羅斯，其中鋁產量占全球 7% 的俄鋁也在制裁之列，引發 LME 3 個月期鋁價格 4 月以來大漲 19%，近 1 年以來暴漲 30%，甚至最高來到每噸 2603 美元，創下 7 年來新高，隨後則因庫存增加而回跌。

铝價本月以來大漲 19%。

由於擔心俄羅斯鎳廠 Norlisk Nickel 可能也遭到制裁，鎳價跟進飆升，本周漲幅達 13%，來到 2014 年 12 月以來新高。

美國打擊敘利亞 油價飆升

儘管擔心美國領導的軍事打擊可能導致美國的盟國和敘利亞的盟國俄羅斯與伊朗之間的對抗，使敘利亞的緊張局勢也是上週提升油價的一個因素。

Pugh 指出，更重要的是，OPEX 暗示將延長減產到 2019 年；委內瑞拉國有石油公司 PdVSA 員工大量離職，更加劇原油產量大幅下降的風險。CME 石油 1 個月期貨 CLM8 周四最高來到 69.56 美元，已創下 2014 年 12 月以來新高。

股市表現遠遠落後商品指數

市場對地緣政治的擔憂雖未阻止股市下跌，但股市表現落後於商品指數，4 月以來截至週三，標準普爾 500 指數上漲 2.6％，而標普 GSCI 漲幅為 4.8％；今年以來截至周三，標普 500 指數上漲 1.3％，而商品指數的漲幅則高達 7.1％。

Capital Economics 將布蘭特原油 2018 年底目標價從 60 美元上調至 65 美元，儘管目前油價仍低於 74 美元水平，但反映該公司對 OPEC 擴大產量限制的意願以及對美國產量上漲的預期抱持懷疑態度，這並不意味著大宗商品將受到相對庫存的影響。

Pugh 強調，鑑於商品供應潛在風險上升，與股市走勢不太可能快速重新密合。