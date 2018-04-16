美股牛市繼續？預測美股「分水嶺」的大宗商品之王改主意了

摘要：在一個月前對美股做出「分水嶺」判斷的 Dennis Gartman 近日表示，正考慮重新轉為看多美股。他指出，中國近期展現的開放態度是對牛市的強勁支撐，這是促使他考慮轉變看法的主因。

在告別了去年的低波動性之後，越來越多的人給出了美股快要接近頂點的警告。然而，美股真的快要到頂了嗎？

曾在一個月前對美股做出「分水嶺」判斷的全球知名投資人、「大宗商品之王」Dennis Gartman 在 4 月 10 日的文章中表明態度，他正考慮再次轉向看漲美股。

「中國的博鰲表態是對牛市的支撐」

Gartman 指出，儘管市場有一些做空的行動，但是他更關心中國在博鰲論壇的講話，這實際上是對牛市的一種強大支撐。在不到兩個小時的時間內，標普 500 指數期貨從 2615 點上漲至 2660 點。

這次講話讓我們保持觀望，不會採取看跌的行動，並且事實上考慮做出相反的行動。…… 如果中國沒有發表這樣的演講，我們幾乎肯定會正式推薦做空，同時會增加我們的做空倉位。

E 迷你 S&P500 指數期貨走勢（圖片來源：CME）

S&P500 指數期貨走勢（圖片來源：CME）

實際上， 3 月中旬的時候 Gartman 還曾認為美股已經到了多年來的頂點。他指出，越多地思考央行撤出寬鬆、想到過去兩三個月的交易環境、以及看到隨著價格走低交易量上漲或是價格上漲交易量下降的情形，也就越加肯定應該做空或者完全不交易。

在回憶了過去股市經歷的數次熊市和崩盤後，他警告「一旦音樂停止，這場派對也就結束了」。他建議，目前是時候持有現金了，現在是賣出而不是逢低買入的時候。

除了 Gartman，花旗在近期的一份研報中指出，美股雖有調整但並未進入熊市，市場仍有走高空間。報告認為，全球經濟增長將繼續提速，美國稅改令大量公司出現投資機會。

此外得益於稅改通過，分析師普遍上調了第一季美股上市公司的業績預期，也給美股一針安慰劑。Factset 數據顯示，與開年的預期相比，今年第一季標普 500 的每股收益預期值增加了 5.4%。美銀美林認為儘管有數據被修正，但第一季的每股盈利應該會令人驚喜。

美股或將迎來十年蕭條期？

儘管有投資者預計到 2018 年會出現更多波動，但很少有人預計到今年華爾街出現波動的嚴重程度和頻率。在經歷了去年的狂歡和今年以來的幾次大回調以後，越來越多的人給出了悲觀的預測。

Hussman Investment Trust 總裁 John Hussman 就警告，美股的下跌之路還長着呢。若按照 60% 的跌幅計算，標普 500 指數就會抹去所有超額收益，指數大致會回到 1997 年 10 月的水平。

Hussman 給出「末日預言」的理由是，美股歷史上的那些崩盤時刻的共同點是投資價值和投機價值雙雙缺失了，而目前的市場和以往的崩跌徵兆一樣。

此前曾精準預測了 2 月崩盤的分析師 Barry Bannister 也認為，今年標普 500 可能繼續上漲 6% 至 2800 點，但到 2019 年美股將全線崩潰，之後將迎來十年的蕭條期。美股估值過高和聯準會等央行過於寬鬆的貨幣政策給熊市埋下了伏筆。

華爾街「老兵」Nicholas Colas 則發出警告：未來 18 個月美股有可能跌去接近 40%。他甚至還給出了三種悲觀的前景：1987 年那種突然的崩盤；多數時間陰跌；亦或是由經濟衰退引發的股市重挫。

在市場波動性上升的背景下，芝商所的指數收盤基差交易 (BTIC) 交易能夠令市場參與者可以以某一固定價差針對標的指數的收盤水平交易期貨，在現貨指數收盤價和期貨市場之間建立了一座橋樑。BTIC 讓投資者交易期貨的價格是直接來源於官方現貨指數收盤價，避免滑點風險。目前，芝商所主力股指期貨均提供在 Globex 上進行 BTIC 交易的選擇。今年 2 月，E 迷你標普 500 指數期貨的 BTIC 交易量創下 42229 手的月份交易記錄。

對於近期的股市，外匯網站 FXEMPIRE 分析師 James Hyerczyk 在 4 月 11 日的文章中認為，從 E 迷你標普 500 指數期貨 6 月合約的走勢來看，近期主要趨勢呈下降走勢，而次要趨勢則是上揚的。

Hyerczyk 指出，2679.75 點是一個確切的阻力位，也是上行突破的潛在觸發點。

如果 E 迷你標普 500 指數期貨突破這一水平，那麼主要趨勢會轉為向上，如果跌破 2552 點，那麼表明將會恢復下行趨勢。從次要趨勢來看，2672.25 點將會再次確認其向上的走勢，而 2584.50 點則意味著次要趨勢也將會轉為下行。

『新聞來源／華爾街見聞』