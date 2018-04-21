兩年豪賭！這個交易商趁低價囤鋁賺翻了

摘要：鋁價自美國對俄羅斯新一輪制裁以來累漲逾 20%，彭博社援引知情人士稱，由對沖基金大佬 Paul Tudor Jones 部分持有的交易商 Castleton Commodities International 要賺翻了。該公司趁國際鋁價在 2015 年跌至六年新低，在 2016 和 2017 年大舉購入並囤積鋁，最多時持有 50 萬噸，若按周四價格計算為價值 15 億美元。

4 月 6 日美國將全球第二大鋁生產商俄鋁公司（Rusal）列入制裁名單後，4 月 9 日當周倫敦期鋁大漲 11.9%，創 1987 年成立該 LME 合約以來的最大單周漲幅。

雖然本周四和周五倫鋁連續兩日收跌，單周仍漲超 6%。倫鋁曾在周四早盤觸及 2011 年 5 月以來最高 2718 美元 / 噸，較 4 月 5 日（制裁生效前一天）漲近 30%。當時倫鋁不足 2000 美元 / 噸，曾創 2017 年 8 月初以來最低。

彭博社援引知情人士稱，由對沖基金大佬 Paul Tudor Jones 和一眾大宗商品巨富家族持有的交易商：凱思爾頓商品國際有限責任公司（Castleton Commodities International LLC），簡直要賺翻了。

據知情人士透露，該公司趁國際鋁價在 2015 年跌至六年新低，在 2016 和 2017 年大舉購入並囤積鋁，最多時持有 50 萬噸，若按周四價格計算為價值 15 億美元。

谷歌衛星地圖顯示，該公司在美國南部路易斯安那州立新奧爾良市外的密西西比河彎倉庫露天擺放了很多鋁現貨，利用鋁不易被腐蝕的特性，節省了將大宗商品存入附近交易所註冊倉庫的成本。

知情的匿名人士對彭博社表示，目前該公司這兩年囤積鋁的大概一半（約 25 萬噸）都安排好了銷售事宜，也不斷有鋁從上圖倉庫中運往交易所註冊倉庫製成倉單。買家也包括全球的最大商品貿易商之一嘉能可，華爾街見聞實時新聞曾提到，嘉能可和力拓都已宣布，對部分涉及俄鋁金屬的交貨合約遭遇「不可抗力」。

而凱思爾頓（Castleton）賭注的就是鋁市場最終會收緊，提升倫鋁期貨價格與美國中西部鋁現貨溢價，進而從出售鋁中獲利。據路透社最新統計，美國市場的鋁價升水每噸超過 460 美元，4 月 6 日以來上漲 15%。自 1 月市場開始消化美國鋼鋁關稅消息以來，這一現貨溢價已翻了一倍。

不過這種看似精明的賭注，也不是一本萬利，註定要付出一定的成本。除了要承受鋁價的波動風險，該公司也需要對沖庫存與期貨價格之間的敞口，即套期保值。還有知情人士稱，該公司囤積的部分鋁由俄鋁公司生產，可能很難面向美國企業和客戶銷售。

研究機構 CRU Group 的鋁業務主管 Eoin Dinsmore 預計，中國和倫敦金屬交易所（LME）之外，全球約有 1 億噸左右的鋁由俄鋁公司提供，價值約為 30 億美元。銀行、交易商和經紀商們最直接的處理方式，就是將鋁趕緊送到 LME 註冊倉庫，自 4 月 9 日以來，LME 鋁庫存也確實大增逾 12%。但 CME 倉庫不再接受俄鋁品牌的註冊倉單，令美國地面上的俄鋁製品沒有「甩鍋」對象。

彭博社和路透社此前也援引多處消息稱，金屬鋁的買方客戶目前很緊張，有機構要求跟俄鋁公司沾邊的鋁全都不要，不管生產日期是否為被制裁前。荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略師 Oliver Nugent 表示，已囤積的鋁或折價出售，土耳其和泰國是潛在買家，但總共只需要 150 萬噸。

《華爾街日報》也分析稱，由於市場上沒有幾個買家了，與俄鋁公司有關的鋁可能最後賣回給俄羅斯，但鋁方便露天存放的特性，可能會持續影響鋁的定價，鋁價會承壓。因為從伊朗石油出口禁令前後的效果看，被制裁國家可以簡單將大宗商品儲存起來，制裁取消後馬上增加出口。

周五外盤時段，LME 期鋁收跌 0.6%，連跌兩天並脫離七年新高，報 2469 美元 / 噸，但本周累漲 8.1%。LME 期鎳收跌 1.6%，同樣連跌兩日，報 14830 美元 / 噸，但本周累漲 6.4%，創 2 月以來最大單周漲幅。蘇克敦金融（Sucden Financial）稱，由於沒有進一步制裁的跡象，價格沖高回落。

『新聞來源／華爾街見聞』