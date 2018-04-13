高盛：地緣政治情勢緊張 還是加碼商品有賺頭

高盛最新報告中，預期原物料在在全球地緣政治緊張情勢升級及經濟成長下將有所表現，建議投資人「加碼」，並重申預期商品行情在未來 12 個月內報酬率將達 10%。

衡量 22 種商品的彭博商品指數本周漲幅超過 2.5％，為兩個月以來的單周最大漲幅，而類似的標準普爾 GSCI 指數漲幅更超過 5％，為 2014 年以來最大漲幅。

油、鋁漲勢最兇

商品指數的漲勢主要受到原油價格的推動，原油期貨價格本周以來上漲 7.9%，創下 7 月以來最大單周漲幅；而鋁價本周以來漲幅逾 13%，更是 1987 年以來的最強勢表現 。

WTI 油價 4/13 的單周漲幅近 8%。（來源：Bloomberg）

高盛指出，目前中東情勢緊張情勢升級，除非沙烏地阿拉伯和伊朗之間發生軍事衝突，否則原油生產所受影響不大，但隨著庫存低迷和下降，市場仍然很容易受到生產小型中斷的干擾。

制裁威脅

高盛表示，波頓（John Bolton）被任命為國家安全顧問，龐培歐（Mike Pompeo）將繼任國務卿，都是聲援伊朗鷹派的人，大幅增加川普政府重新實施制裁的可能性。

高盛表示，若重啟制裁，歐洲煉油企業可能會減少從伊朗進口，而歐盟市場占伊朗日出量 260 萬桶原油的 25％，認為影響全球石油市場的關鍵是這些流量是否會減少，而不是簡單地轉向亞洲。

在鋁市場上，由於俄鋁佔全球產量 6％，因此供應鏈上下游廠商都在急著評估俄鋁供應的風險，。高盛表示，若美國的制裁短期內造成供應中斷，預期原本年底鋁價每噸 1,950 美元的目標價將再調升。