鋁價飆6年新高：俄鋁遭制裁 中國將繼續生產

在美國對俄羅斯與中國的經濟制裁下，目前國際鋁價已飆至 6 年新高，使進口商慌忙的鎖定價格於庫存，而市場目前也預計，鋁價有望提升至每噸 3000 美元的天價。

鋁價週三（18 日）落在每噸 2400 美元上下水位。

鋁價 / 圖：LME

鋁金屬主要用於製造罐頭、汽車、到飛機等產品。報導指出，在美國對俄羅斯的鋁業採取行動後，目前鋁市場已陷入動盪，因為俄鋁是全球除中國之外，最大的鋁生產商，故美國制裁俄鋁立即對市場供給面產生了負面影響。

除了中國以外，俄羅斯鋁供應商 Rusal (0486-HK) 佔全球供應量高達 17% 之多，目前俄鋁被西方金融體系所制裁，股價已出現暴跌。而競爭對手 Rio Tinto Group (RIO-LN)，South32 Ltd (S32-AS) 和 Alumina (AWC-US) 均股價上漲。

Rusal 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

「市場預計鋁價會落在 2800 美元至 3000 美元之間」，CRU 集團分析師 Jackie Wang 從北京提道，認為 Rusal 可能減產的消息，受影響的還是原物料的供給面。

據了解，倫敦金屬交易所（LME）價格上次突破每噸 3000 美元，已是 2008 年間。

上週 Rusal 股價損失大約一半的市值，但這週又有所回升。俄羅斯財政部債券部門主管 Konstantin Vyshkovsky 表示，並未計畫利用主權債券來幫助俄鋁，俄羅斯政府不會使用國內資金援助任何被制裁企業。

另一方面，氧化鋁（用於製造鋁的半加工材料）價格也在同步上漲。印度國家鋁業公司 （Nalco）董事長 TK Chand 提道，Nalco 上週以每噸 601 美元的 FOB 價格出售氧化鋁，也是 12 年來最高的售價。

鋁價上漲 / 圖：彭博

制裁造成 Rusal 多達 30 億美元的鋁產量目前處於尷尬狀態，而龐大的產量也佔 LME 所監測的庫存量約三分之一。自 4 月 17 日起，LME 交易所禁止將 Rusal 的金屬交付其倉庫內。

瑞銀 UBS (UBS-US) 在一份報告中表示，俄羅斯的鋁產量佔全球約 6%，鎳產量佔全球約 10%，銅產量佔全球 4%。

中國仍在繼續出產鋁，似乎沒有停產的打算。週二（17 日）數據顯示，3 月份中國鋁產量成長 4% 至 278 萬噸。第一季度產量成長 0.3% 至 822 萬噸。