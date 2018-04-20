〈台積股價重挫〉台積電法說會後慘綠原因是手機需求趨緩、保守看...

台積電 19 日舉行法說會，由於董事長張忠謀在上次法說會就說那是他最後一場法說會，因此 19 日會上由即接任總裁的魏哲家、財務長何麗梅說明營運與展望，而即將接任董事長的劉德音則負責回答法人問題。對於近來很夯的虛擬貨幣挖礦業務，台積電認為還有些不確定性因素，再加上手機需求趨緩，因此下修公司全年美元營收將成長約 10%，低於原先預期的 10-15%，也讓今（20）日台積電早盤跳空下跌逾 6%。

台積電 2018 年第一季稅後純益約 897.9 億元，每股盈餘為新台幣 3.46 元，優於前一年度同期的 3.38 元，也創歷年來同期新高，至於第一季毛利率為 50.3%，營業利益率為 39%，稅後純益率則為 36.2%。台積電第一季淡季不淡、成績亮眼，但第二季財測，包括營收、毛利率與營益率都低於市場預期。

展望第二季，台積電財務長暨發言人何麗梅表示，即便加密貨幣挖礦運算需求強勁，但受到匯率與行動裝置需求持續疲軟，將對營收產生負面影響。若以新台幣 29.20 元兌 1 美元匯率假設，第二季合併營收估介於 78 億美元到 79 億美元之間，季減 7.8% 至 6.6%；毛利率估介於 47% 到 49%，季減 3.3% 至 1.3%；營業利益率估介於 35% 到 37% 之間，季減 4% 至 2%。

針對虛擬貨幣挖礦業務部份，何麗梅表示台積電對此非常小心謹慎，因為還有些不確定性因素，共同執行長魏哲家也說以資本支出的角度，不會過度投入與改變，除非有穩定的需求。因此台積電預估公司今年全年美元營收將成長約 10%，低於原先預期的成長 10-15%。

不過魏哲家也說，以長期趨勢來看，受惠 5G 與 AI 時代來臨，可望推升半導體需求，應用在 3D 感測、人臉辨識、車用與物聯網上，而高速運算虛擬貨幣挖礦需求也仍在，都可讓台積電在未來幾年掌握成長契機。

至於台積電 2018 年的資本支出預估將介於 115 億美元到 120 億美元之間（約合新台幣 3358 億元至 3504 億元之間），較原先訂的 105 億至 110 億美元高出 10 億美元，主要是擴充光罩產能及支付極紫外光（EUV）的需求。

高階製程部分，7 奈米製程進展順利，預期今年可望貢獻 10% 營收，而南京 12 吋廠，預計自 4 月開始小量生產。至於針對美國禁止企業銷售零組件給中興通訊一事，劉德音表示台積電有非常大的客戶群，限制令可能會影響到台積電的某些客戶，但也可能轉單到台積電的其他客戶，在客戶消長抵消下，對台積電幾乎可說是沒有什麼影響。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』