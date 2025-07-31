〈日月光法說〉Q2純益持平上季 上半年EPS 3.34元

日月光投控指出，由於新台幣自 5 月以來大幅升值，對毛利率形成部分壓力，預期此次匯率變動對第二季封測業務毛利率造成 5 個百分點的負面影響，若排除此影響，封測業務的毛利率將達 26%，可達成先前設定的毛利率目標。