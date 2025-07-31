〈日月光法說〉Q2純益持平上季 上半年EPS 3.34元
鉅亨網記者魏志豪 台北
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (31) 日舉辦法說會，並公佈第二季財報，稅後純益達 75.21 億元，持平前季，年減 3%，每股稅後純益 1.74 元，累計上半年達 3.34 元。
日月光投控指出，由於新台幣自 5 月以來大幅升值，對毛利率形成部分壓力，預期此次匯率變動對第二季封測業務毛利率造成 5 個百分點的負面影響，若排除此影響，封測業務的毛利率將達 26%，可達成先前設定的毛利率目標。
觀察封測業務，日月光投控第二季封測營收達 925.65 億元，季增 7%，年增 19%，毛利率 21.9%，季減 0.7 個百分點，年減 0.2 個百分點，營益率 9.5%，季減 0.1 個百分點，年增 0.2 個百分點。
日月光投控第二季營收 1507.5 億元，季增 2%，年增 7%，毛利率 17%，季增 0.2 個百分點，年增 0.6 個百分點，營益率 6.8%，季增 0.3 個百分點，年增 0.4 個百分點，稅後純益 75.21 億元，持平前季，年減 3%，每股稅後純益 1.74 元。
日月光投控上半年營收 2989.03 億元，年增 9.47%，毛利率 16.92%，年增 0.83 個百分點，營益率 6.65%，年增 0.56 個百分點，稅後純益 150.75 億元，年增 11.96%，每股稅後純益 3.34 元。
日月光投控今年上半年機器設備資本支出為 19 億美元；廠房、設施及自動化資本支出為 9 億美元，主要投資於先進封裝業務及測試業務。
- 股市老手都在學的K線實戰課程，報名中！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 日月光投控Q2營收1508億元 季增2%創同期次高
- 日月光投控今除息 填息率一度達7成 終場收漲1%
- 〈聯電法說〉Q2純益回升、達89億元 上半年EPS 1.34元
- 全球封測廠今年營收估增5% 中系業者市占率提升
下一篇