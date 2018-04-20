【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

台積電營收低於預期，引發投資人擔憂整體智慧型手機的成長性，除了 ADR 下跌 5.7%，也拖累了費城半導體指數下跌 4.5%，科技類股也同步下跌 0.79%。不過，整體美股持續在季線附近震盪，企業獲利是維持股市抗跌的關鍵。

就技術線型來看，美股的半年線上揚，指數在半年線游走，季線後期將會先下而後上，依照季線扣抵的時間來推算，預計還有 2 個星期之後，才能出現波段行情。

最新一周初領失業金人數減少 1 000 人，失業人數來到 232 000 人，失業率仍處於 45 年的低點。

道瓊工業指數 下跌 83.18 點、-0.33%，來到 24557 點

納斯達克指數 下跌 57.18 點、-0.79%，來到 7 215 點

S&P 500 指數 下跌 15.51、-0.57%，來到 2 681 點

#台股盤前重點

美股反映台積電營運轉弱，台股今天預期仍會受到影響，季線扣抵下周開始進入高檔區，"如果" 台股近期無法持續攻高，則多方行情會遞延到 5 月中旬，這段期間台股仍會在季線和半年線之間震盪；主流題材仍舊是漲價、風電、生技等。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

