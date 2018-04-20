【大慶證券】投顧盤前－美公債殖利率走揚 台股震盪盤堅



◆盤勢分析

美國四大指數昨日均開低走低，主要是受到台積電 ADR 大跌拖累科技股表現，加上 10 年期公債殖利率走揚再次引發市場對通膨的擔憂所導致，終場以費半指數下跌 4.3% 最重，道瓊也下跌 0.3%，所幸市場焦點仍在於企業財報表現，目前已公布的企業有 77% 獲利高於預期，支撐道瓊指數守穩半年線，研判美股將延續區間震盪的走勢，持續觀察美元、公債殖利率與企業財報的影響。

亞股昨日收盤全面走揚，韓股在 DRAM 雙雄的帶動下，終場收在四周新高點，並站回半年線之上，日股亦在美日高峰會的期待下收漲 0.2%，至於陸股則受惠降準政策激勵，沿續反彈走勢連續第二日上揚，在政策持續偏多加上六月即將入摩的雙重效益下，有助於陸股持續打底，挑戰月線反壓。

僅管美股表現疲軟，費半指數更跌回季線之下，但在台積電法說行情領軍，帶動電子權值股走揚下，台股昨日開高走高，加上金融、傳產股同步強勢表態，指數最高來到 10983 點，僅管尾盤漲幅有所收斂，但台股終場仍以上漲 123 點至 10971 點作收，量能略增至 1533 億元。以技術、籌碼面觀察，外資昨日期貨多單大幅加碼 10257 口、使淨多單口數高達 50162 口，現貨部位也轉而小幅買超 57.7 億元，在期貨多單回復之下，後續需觀察外資在現貨的買超動作可否持續放大，若從新台幣匯率近幾日開始由貶轉升可看出，資金仍無大舉撤出的現象，因此，在指數回補 4/17 日長黑 K、並站回所有均線的情況下，研判台股短線有震盪趨堅的機會，且在美股企業財報的激勵下有望挑戰 11000 點關卡。在權值股回神與中小型股續強的情況下，盤面表現漲多於跌，除台積電受惠法說展望看好而重回半年線之上，包含大立光、鴻海、聯發科、可成等電子權值股也同步轉強，加上金融股如國泰金、富邦金，以及塑化的台塑化、南亞等各有表現，帶動台股表現強勁。中小型股方面，被動元件、矽晶圓族群依舊為盤面焦點，包含中美晶、華新科等指標股均再創波段新高，但在族群漲多且與五日均線正乖離過大的情況下，需留意漲多拉回的可能，不宜追高。此外，生技族群在整理過後也再次上攻，其他包含鋼鐵、食品、紡織、水泥等族群表現同樣亮眼，顯示盤面輪動仍以業績及漲價題材的個股、族群為主。

