

◆盤勢分析

1. 美國上週初次申請失業金人數為 23.2 萬人，小幅高於預期。費城 Fed 4 月製造業指數為 23.2，高於預估的 20。美國 10 年期債券殖利率穾破 2.9%。台積電預期第二季營收介於 78 億至 79 億美元之間，大幅低於華爾街預估的 88 億美元。已公布財報的 S&P 500 企業中，77% 獲利高於預期，75% 營收高於預期。週四美股下跌，跌幅介於 0.34 至 4.31％，美股四大指數短期震盪偏多。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻量大於 20 日均量較有助於多頭續攻。

（2）均線：支撐為半年線附近，壓力帶為 04/11 至 03/22 高點 (11,016-11,120)。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、被動元件、工業 4.0、車用、生技、原物料、高殖利率、金融等。

4. 由於智慧型手機市場疲弱，加密貨幣挖礦市場的不確定性升高，加上新台幣兌美元匯率升值，台積電估計，以新台幣計算的第二季合併營收將介於 2,277.6～2,306.8 億元之間，較上季下滑 7.0～8.2％，低於市場預期。台積電同時將全年營收成長目標，由年初預估的 10～15％下修至 10％。受到台積電下修今年展望的利空衝擊，台積電 ADR 大跌 5.7％，跌至 39.53 美元。

5. IHS 顯示部門研究昨（19）日示警，隨著中國業者新產能持續開出，面板業今年起將陷入長達三年供過於求窘境，面板廠本季恐終止連七季獲利好光景，開始轉為虧損。面板報價從去年下半年起開始走跌，迄今跌幅已達四成，3481 群創、2409 友達盈餘逐季下滑，去年第 4 季雙虎獲利同步較前季腰斬，已透露營運走衰訊號；群創日前無預警宣布未來不再自辦法說會，更引起市場議論。關注面板雙虎第一季的毛利率表現。

6. 半導體市場缺貨風潮持續影響市場，從最上游的原物料矽晶圓，一路到晶圓代工及封測廠都調高報價，連帶讓約 10 年未調漲報價的聯詠（3034）、敦泰（3545）等驅動 IC 廠開始陸續向客戶反映成本、調升產品價格，漲價效益將可望在今年第 2 季起陸續浮現。驅動 IC 調漲將對面板業雪上加霜。

7. 鴻海集團旗下觸控面板大廠 GIS-KY（6456）昨（19）日召開董事會，決議去年度盈餘每股擬配發 9 元現金股利，為歷年新高，以去年每股純益 21.46 元計算，盈餘配發率 42%。以昨天股價 165.5 元估計，現金殖利率為 5.4%。持續觀察蘋果業績成長趨緩對 GIS 的營運影響。

