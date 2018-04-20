瑞銀：健康勝財富 港台星富豪願拿3成財產換10年命

瑞銀昨 (19) 公佈的一份調查報告，發現有 59% 的香港高淨值人士相信自己會活到 100 歲，比率高過新加坡 (46%) 及台灣 (47%)。有 93% 人認為健康比財富更重要；香港投資者願意用 1/3 身家來換多 10 年的健康生活，越富有的投資者預期自己會最長壽，亦是最願意犧牲財富來換取更佳的健康的一群，又相信延遲退休會有益健康。

該份《瑞銀投資者觀察》調查指出，最為富有的投資者預期自己會最長壽，亦最願意犧牲財富來換取更佳的健康。平均而言，香港 59% 的富有投資者預期自己會活到 100 歲。這預期明顯較當今大部分發達國家 80 歲的平均壽命為高。

調查顯示，預期平均壽命的長短因國家和地區而異。新加坡 (46%) 及台灣 (47%) 預期百歲壽命的投資者比例低於香港；而在歐洲，有此預期的投資者比例則明顯高於香港，其中，德國的此比例達 76% 最高。

香港、台灣、新加坡的富豪原意拿 1/3 財產來多 10 年的健康生活。 (圖：瑞銀、香港文匯報)

對香港的富有投資者來說，健康的重要性排第一，但這同時也是他們最大的憂慮。調查顯示，93% 的投資者表示，為自己的健康作投資比增加自己的財富更重要。新加坡和台灣的投資者也有類似的想法。同時，雖然有 83% 香港受訪者指目前的健康狀況良好，但 86% 人擔心他們的健康狀況在未來 10 年內會變差，其中香港男性投資者較香港女性而言更為擔憂。

平均而言，香港的富人願意犧牲他們 1/3 的財富來換取額外 10 年健康的生活，這個想法與新加坡和台灣的富人不謀而合。其中，女性願意放棄的財富比例顯著較高。

大部分富有投資者認為工作與長壽密不可分，香港有 93% 的富有投資者認為活動和工作對健康有正面影響。

報告指出，100 歲的預期壽命正在改變香港投資者的行為，41% 的投資者正計劃調整長期財務計劃，37% 則正在調整消費模式。此外，53% 的投資者已經或打算作更長遠的投資決定，超過 4 成受訪者認為醫療保健產業是未來逾 30 年最好的投資機會，其次是金融、房地產及科技，大部分受訪者認為股票及債券是長遠良好的投資機會，選擇房地產及現金分別約佔 4 成及 3 成。

58% 的台灣受訪者也計劃調整他們的長期財務計劃，39% 有意調整他的開支模式。另外有超過一半的企業已經或將會做出更長期的投資決策，其中股票、債券和房地產被視為長期投資的重要資產。而有為數可觀的少數受訪者仍然認為現金也是為期長達數十年投資的理想選擇。

另外，長壽亦正影響投資者規劃承傳的方式。此規劃過程亦將提早開始，逾 7 成投資者都計劃在他們有生之年承傳更多財富。台灣則有 64% 的受訪者 計劃在生前進行更多的財富贈與。

除重視個人健康外，84% 的香港百萬富翁感到有責任去協助社會經濟條件較差的維持健康體魄，71% 指會為了在社會產生積極影響而投資於健康產業。87% 的台灣百萬富翁也認為他們有責任幫助不幸的社會成員保持健康，此比例與新加坡完全相同。他們在此方面也率先採取行動，其中有 78% 的受訪者在健康領域進行投資，以產生積極的社會影響 (比率超過任何其他市場)。

香港《文匯報》引述瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師林世康指出，該行相信，長期投資的板塊除了醫療保健外， 一些科技相關的如新能源、電動車等都是屬於吸引、可持續投資的板塊。整體而言，該行對於香港股票仍看法積極，但料大陸股市會較香港為佳。然而不確定性增加亦會令市場趨波動，南下資金將續成正面催化劑。

香港前 10 位富豪的平均年齡逾 70 歲，5 月即將正式退休的「首富」李嘉誠，今年恰好 90 歲，排名緊跟其後的李兆基 (89 歲) 和「賭王」呂志和 (88 歲)。已過逝的影視大亨邵逸夫，活到 107 歲。

「瑞銀投資者觀察」是以全球高淨值人士，擁有至少 100 萬美元可投資資產為對象的最大型的經常性環球研究，匯聚世界各地 5000 多人的觀點。