〈報稅看這裡〉想減輕現金繳稅壓力 善用信用卡分期再賺回饋

5 月報稅季即將到來，自 4 月 27 日 (下周五) 民眾即可在網上查詢年度所得及扣除額等相關資料，目前繳稅主要分為現金與信用卡兩大類，專家建議，若想減輕現金繳款壓力，可透過兩種方式，第一先依據申報戶年收入所對應到的級距，將稅金透過零存整付預先存下來；第二則是使用信用卡繳稅不僅可以延遲付款，善用分期 0 利率。

2017 年綜所稅結算申報與 2016 年相比，個人免稅額自 8.5 萬提高到 8.8 萬、年滿 70 歲的受扶養人免稅額自 12.7 萬提升到 13.2 萬；課稅級距金額部分，5% 稅率的課稅級距自 52 萬提高到 54 萬，並新增基本生活費 16.6 萬不課稅。

此外，因應住宅法上路，房屋所有權人出租房屋做公益使用或租給領有政府租金補貼的承租人，每屋每月可享有最高 1 萬元租金免稅額度等報稅新制，多數納稅義務人都能有感減輕賦稅財務壓力。

目前繳稅方式分為現金和信用卡兩大類，使用現金繳稅的民眾，共有 6 種繳稅方式，包括：向代收稅款金融機構繳納稅款、便利商店 (限 2 萬元以下)、填寫繳稅取款委託書授權自帳戶扣款、到實體 ATM 轉帳、使用讀卡機在網上轉帳、到財政部電子申報繳稅服務網站填入銀行帳號繳稅、票據繳稅 (發票日應未逾申報期限)。

至於如何減經現金繳稅壓力，Money101.com.tw 建議，民眾可以依據申報戶年收入所對應到的級距，將稅金預先存下來，等到 5 月繳稅月，定存到期了，就可以提領出來一次繳納。

舉例來說，小亨利年收入為 70 萬，扣除個人免稅額、標準扣除額等，納稅級距落在 5%，因此每月可以自薪水提撥 5% 零存整付，每年 5 月就不必因繳納所得稅而讓錢包大失血。

然而，多數納稅義務人多採用信用卡繳稅，主要因為稅款可以延遲到 6 月底、7 月初才會陸續繳到稅，目前已經公告所得稅優惠方案的銀行有日盛、華泰、台新，其他銀行將在 4 月底陸續公告繳稅方案。

其中，台新銀行主打新戶申辦指定信用卡，核卡後繳稅即享有優惠，新戶申辦台新國泰航空聯名卡，於 4/1 至 5/10 前核卡，並繳交稅額達 6 萬元以上，即回饋 1000 里；新戶申辦太陽卡、玫瑰卡，於 4/18 至 5/2 期間核卡後繳稅，享 1% 現金回饋，上限 200 元，不過需登錄，限 1500 名。

華泰銀行推出繳稅仍享紅利點數回饋，卡友繳納每 20 元稅額可累積 1 點紅利，上限 500 點；日盛銀行則是推出 6 期 0 利率方案，值得注意的是須於 4/1 至 6/2 期間新增 3 筆不限金額消費，並登錄活動。