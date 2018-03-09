「觸屏女王」周群飛財富615億 稱霸白手起家女富豪榜

胡潤研究院最新公布《2018 胡潤全球白手起家女富豪榜》，榜中 102 位超過一半白手起家女富豪來自中國，其中以「觸屏女王」周群飛以 615 億人民幣財富榮登全球最成功女企業家。

綜合北京青年報、中國報報導，這份配合國際三八婦女節出台的榜單顯示，全球 102 位元白手起家 10 億美元女富豪中 64 位來自中國，排名前 10 中一半來自中國，其中 4 位摘取了排名最靠前的席位。

胡潤表示，全球最成功的男企業家百強中，有 3 成是中國的，而全球最成功的女企業家百強中，超過 6 成是中國的。中國女企業家比男企業家要成功 1 倍。

入榜的全球白手起家女富豪總財富達 1.6 兆元 (人民幣，下同)，按年增長 14%；她們平均財富 155 億元，與去年相同。至於平均年齡為 58 歲，比去年大 1 歲。

這次上榜的 102 位全球白手起家 10 億美元女富豪共有來自 15 個國家，比去年多 3 個國家。中國以 64 位入榜白手起家 10 億美元女富豪位列第 1，美國以 18 位排名第 2，英國位列第 3。

48 歲的「觸屏女王」周群飛以 615 億財富排名第 1，財富比去年上漲 45%。湖南人周群飛最初在深圳創業，從做手錶玻璃起家，2000 年開始做手機玻璃，跟著智慧手機市場的發展，成為觸屏行業龍頭，幾乎覆蓋了所有的高端手機品牌。目前藍思科技擁有 8 萬多名員工，2017 年度實現營業總收入 237 億元，較上年同期增長 56%。

54 歲的龍湖地產掌門人吳亞軍位列第 2，財富上漲 83%，達到 585 億元。作為中國最早的購物中心開發商之一，龍湖從事商業地產運營已 18 年，發展於全國，業務涉及地產開發、商業運營、物業服務、長租公寓等領域。2017 年龍湖銷售額突破 1000 億元，員工超過 1.2 萬人。

去年全球最成功的 77 歲女企業家陳麗華以 510 億的財富排名第 3。陳麗華的富華國際在北京擁有數家房地產企業，公司致力於房地產和紫檀藝術。

61 歲的「造紙女王」張茵的財富今年排名第 4，財富上漲 49%，達到 470 億。年輕時的張茵放棄了待遇優厚的工作，隻身到香港闖蕩，如今玖龍紙業規模龐大。

瑞聲科技董事長吳春媛位列第 7，財富上漲 72%，達到 310 億。從 1993 年開始創業，潘政民、吳春媛夫婦終於在聲學專業領域打下了一片屬於中國人的天地，締造了一個手機喇叭為主的微型聲學器材王國。2005 年於香港掛牌上市，目前全球員工超過 4 萬人。

中國女星、去年 11 月受中證監處罰的趙薇也榜上有名，名列第 100 位，財富 63 億元。

有趣的是，胡潤還統計了白手起家女富豪生肖，在今年全球白手起家女富豪榜上，屬羊和屬牛表現最佳，跟上年生肖情況一致，並列第 1。蛇保持第 3，鼠和虎表現則最靠後。