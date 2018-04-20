〈貿易戰〉為何日美雙邊貿易難談攏？汽車出口業卡關

日本為什麼不願意跟川普談貿易協議？最大理由是：日本汽車出口業正蓬勃發展。

根據日本當局本週公布的數據，今年第一季日本車廠出口到美國的汽車大約較去年同期增加了 10%。

日本出口至美國的汽車價值在 6 年內幾乎翻升了一倍，達 400 億美元以上，這是因美國人熱愛運動休旅車 (SUV)，但美國製的 SUV 在日本的銷售量卻很低。

川普週三在與日本首相安倍晉三的聯合記者會上表示，「日本送到美國數百萬的汽車，但我們卻幾乎沒對他們徵稅，我們卻沒有送過去那麼多產品，因為我們有貿易壁壘還有其他許多東西。」

川普的觀點在日美兩國進行貿易協議時，產生了衝突。

安倍呼籲美國重返 TPP，但這個為了降低關稅和其他貿易壁壘的協議，卻對汽車貿易失衡的情形不會有太多影響，因為日本早已不對進口車課稅。

這是川普希望與日本直接談雙邊貿易的原因，這才可以解決美國對日本貿易赤字 690 億美元的問題。

日本雖同意由美國貿易代表 Robert Lighthizer 和日本經濟大臣茂木敏充展開雙邊討論，但安倍仍強調「TPP 對兩國利益最大。」

這種汽車貿易失衡現象已經延續了數十年，這是川普不滿的一點。

日本汽車出口到美國的價值年度變化

美國在日本汽車市場上佔有率不到 1%，福特汽車 (Ford Motor Co) (F-US) 2016 年因「看不到持續獲利的前景」而退出日本市場。

日本買家有一堆不願意買美國車的理由，其中包括他們不信賴美國車等，此外，美國車廠也較少製造日本人喜歡的小型汽油車，美國也因為一些安全標準和區域規則等較難建立經銷通路。

為了降低緊張氣氛以及降低匯率風險，日本車廠長期以來在美國各州建立工廠製造汽車，豐田、日產和本田等汽車大部分組成部件都來自這些工廠。

然而，仍有一小部分仍從日本運來，而且這比例一直在上升，因為美國工廠越來越看重房車，隨著美國汽車買家越來越喜歡寬敞的 SUV，日本車廠靠著提升國內工廠產量來彌補不足。

豐田在美販售的 RAV4 運動休旅車有一半以上部件在日本生產，該公司稱不斷增加美國產量，但美國消費者的需求趨勢有時迫使他們必須求助進口。

豐田發言人 Jean-Yves Jault 表示，「為了滿足需求，我們不得不從日本進口 RAV4，但 我們的汽車銷售盡可能地本地化生產的政策沒有改變。」

日產的跨界休旅車 Rogue 多數來自日本九洲島工廠，日產發言人指出，日產去年對美出口量增加了 1/3，這是因為引進新車款的結果。

總體而言，日本汽車製造商在截至 3 月份的一年中向美國出口了 176 萬輛汽車，約佔日本對美出口總額的 30％。

對日本而言，汽車業的重要性遠遠超過了鋼鐵業（川普最近以 25％的關稅打擊鋼鐵業）。日本官員表示，鋼鐵關稅造成的損失微乎其微。但如果川普想以同一招對付日本汽車的話，他們肯定不會這麼說。