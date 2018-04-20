高盛稱美方有可能公佈第二輪關稅清單 創造與中國談判籌碼

彭博社報導指出，高盛經濟專家 Jan Hatzius，Alec Phillips 和 David Mericle 在發佈的一份報告中寫道，儘管近期中美貿易關係出現了建設性的發展，但估計川普政府仍將公佈徵收 25% 關稅的 1,000 億美元進口中國商品的清單。高盛方面表示，與 4 月 3 日公佈的第一份清單相較，預計第二份清單將更多的關注消費品而非資本品。



使用美國在公佈第一份清單時同樣的方法，認為服裝、各類電器產品和設備、汽車零組件、塑膠和化學製品可能在第二份清單中受到最大影響；而手機、網路通訊設備受到影響的可能性最低。



一旦美國公佈這樣一份清單，中國可能會很快跟進並公佈一份類似的清單。然而，中國只有 800 億美元的美國進口商品尚未被列在報復性關稅清單中，無法對 1,000 億美元的商品進行全面報復，除非將關稅率提高超過 25%，或者採取其他與關稅無關的措施。



這些公告可能會破壞金融市場的穩定，如果沒有公佈的清單，美國將無法徵收關稅，因此發佈清單表明實施關稅至少是可能的。然而這些關稅真正實施的可能性有限，更可能的結果是白宮延遲最終決議幾個月，藉此創造與中國談判的籌碼。



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