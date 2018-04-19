川普：日本正向美採購飛機 規模數百億美元

彭博社報導，川普與日本首相安倍晉三於 18 日工作午餐時表示：「我知道他們（日本）正在訂購大量的飛機，價值數百億美元。」雙方並同意加強兩國之間的貿易磋商。

川普表示，日本的飛機訂單包括戰鬥機和其他飛機，這將有助兩國的貿易平衡，他還說：「我們必須消除貿易壁壘，美國在貿易上沒有得到合理的對待。」

安倍在和川普的聯合記者會上表示：「為了讓美國和日本共同受惠，我們將進一步擴充兩國之間的貿易和投資。川普總統和我同意就自由、公平和互惠的貿易協議展開對話。」

華爾街見聞日前報導，在川普眼中，日本始終是一個在對美貿易中搭便車佔便宜的角色。不過現實是，過去十年美國對日貿易逆差累計下降了近 20%，2017 年已回落至 697 億美元的規模。對日貿易逆差目前佔到美國貿易逆差總額的 8.6%，而 20 年前這一比率高達 30%。

兩位領袖雖表示已同意展開貿易會談，但安倍也表明兩國在方法上的歧異猶存。

安倍向媒體透露，美國對雙邊協議較有興趣，但就日本的立場，則是 TPP 對雙方都好。

不過川普不認為 TPP 是宗好交易，18 日便在推特上發文：「儘管日本和韓國希望我們重返 TPP，但站在美國立場上我不喜歡這項交易。對我們的工人來說，雙邊協議的效率要高得多，更有利可圖，也更好。看看 WTO 對美國有多壞。」

金融時報稱，這可能意味著川普對重返 TPP 一事態度再度轉變，暗示自己現在反對加入 TPP。