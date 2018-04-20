〈台積股價重挫〉消息人士：台積電下修營收目標 全是因為蘋果

晶片代工廠台積電在 19 日公佈第 1 季財報，下修其全年營收目標，分析師指出主因為蘋果 iPhone 需求預測不振，台積電 ADR 重挫 5.7%，蘋果股價亦下跌，連帶影響晶片製造商與晶片設備商的表現。

台積電 (2330-TW) 為全球最大的晶片代工廠，同時為蘋果 (AAPL-US) 主要的晶片供應商，Atlantic Equities 分析師 James Cordwell 向路透社表示：「蘋果占台積電營收近 20%，所以營收下修的前景，有可能在暗示比預期更低的 iPhone 需求。」

據路透社報導，有些不願具名的人士更直白的表示，台積電下修營收目標「完全」是因為蘋果。

美國瑞穗證券在一份給客戶的報告中表示，它們認為市場對蘋果旗艦機 iPhone X 的需求疲弱，同時間 iPhone 8/Plus 的訂單在逐步下降。蘋果股價在 19 日下跌 2.83%，收於每股 172.80 美元，拖累斯達克指數。

蘋果股價日線走勢圖

其餘蘋果供應商如高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC -US)、Qorvo (QRVO -US)、思佳訊 (SWKS -US) 與博通 (AVGO -US) 股價則紛紛下跌 2％至 5％。

Elazar Advisors 的分析師 Chaim Siegel 表示：「在秋季新版 iPhone 開始推動生產鏈之前，手機將變得更疲弱。」

台積電同時也是高通和英偉達 (NVDA-US) 的供應商，該公司表示，今年全球半導體行業的預期增長率為 5％，低於之前預測的 5% 至 7％。台積電亦下修晶片代工廠的成長至 8%，稍早的預測為 9% 至 10％。

而數據提供商 TrendForce 稍早預計，2018 年全球智慧型手機產量約為 15 億台，較 2017 年增長 2.8％，但低於之前預期的 5％成長。

台積電美國存託憑證 (ADR) 大跌 5.7%，其他晶片設備製造商如應用材料公司 (AMAT-US) 和科林研發公司 (LRCX-US) 下跌約 5％，而 ASML (ASML-US) 下跌 3.31％。

台積電 ADR 走勢圖

屬於行業領頭羊之一的晶片設備製造商科林研發週三表示，其出貨量在 5 年來首次低於市場預期。晶片製造商 ADI(ADI-US)、美光科技 (MU-US) 和賽靈思公司 (XLNX -US) 的股價下跌 3％至 4％。