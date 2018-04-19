亞馬遜年度股東信：Prime會員已超過1億人 去年新增會員創紀錄

亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 發布了最新股東年度信函，內容強調了經營企業時擁有高標準的重要性，藉由設定高標準，企業才能實現「不斷提升客戶期待」。

「如何能走在不斷上升的顧客期待之前？不只一種方法，而要靠多管齊下，但高標準（廣泛佈置和各個細節層面）顯然是其中一大部分。」

貝佐斯也首次公布，Prime 目前全球會員人數已經超過 1 億人。單就 2017 年，亞馬遜新增的 Prime 會員人數就超過往昔任何一年，且全球以這種付費的會員服務運輸的商品數量超過 50 億個。根據該信，亞馬遜去年銷售的設備數量也最多，因為顧客買了「數千萬」Echo 設備。

亞馬遜股價走勢

關於「全食超市 (Whole Foods)」貝佐斯表示目前還在進行「技術工作」，讓 Prime 會員可以受惠於此連鎖超市。

高標準

貝佐斯自 1997 年開始，每年發布一封股東信，業內專業人士廣泛認為，該信包含亞馬遜 CEO 管理原則和長期思維的豐富細節。

今年的信函著重於設定高標準的想法。貝佐斯稱高標準是「可教育的」，且在組織內「具傳染性」，但是必須要「具體領域」，因為這些標準不會自動從一個領域擴散到另一個。

為了達到高標準，貝佐斯稱你必須在特定領域「識別」其確切意義，接著為達成這些目標的實際預期設定「範疇」。

「高標準的 4 大元素是：他們是可以教育的、他們是具體領域的，你必須識別得出他們，你可以明確指出其實際範圍。建立一個高標準的文化是值得努力的，這會帶來許多利益。」

為了說明他的觀點，他用了一個朋友學習不靠牆的倒立故事。在朋友決定學習倒立後，她顧了倒立教練，頭幾堂課，該教練給她一些很棒的建議，「多數人或許認為只要夠認真，兩週就可以學會倒立，但事實上這大概要每天練習並花上六個月的時間。如果你認為你可以兩週後就練起來，最後結果可能就是放棄。」對範圍的信念不夠實際，這通常是隱藏起來沒討論的細節，這樣的想法會殺死高標準。為了自己或團隊能達成高表準，你必須去塑造並主動討論實際信念，了解一件事究竟會有多難，而這就是這個教練深深了解的事。