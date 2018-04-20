中國開征高額保證金後 五艘美國高粱運輸船改變航向

貿易消息和路透對出口與船運數據的分析顯示，在中國政府向進口的美國高粱征收高額保證金後，幾艘從美國向中國運送高粱的船只已經改變航向。

第三方提供的圖片，顯示美國俄克拉何馬州的一處高粱地。Courtesy Jerod McDaniel/Handout via REUTERS

高粱是用於牲畜飼料的小品種糧食作物，在中美兩國間高達數千億美元的貿易博弈中，僅占據微不足道的十多億美元。中國和美國均威脅將向對方從鋼鐵到電子產品在內的大量商品加征關稅。

太平洋、大西洋和印度洋沿岸的高粱供應商感到供應鏈環節帶來的痛苦，凸顯出中美貿易緊張關系能夠很快沖擊到全球農業產業。該行業本就因全球糧食豐產導致價格偏低而苦惱。

根據美國農業部(USDA)聯邦谷物檢驗署的出口檢驗數據，有20艘共裝有逾120萬噸美國高粱的船只正在海上航行，價值超過2.16億美元。路透船運數據顯示，在中國周二宣布向美國高粱征收進口保證金舉措後的數小時之內，這些船只中就有至少五艘改變了航向。

這五艘船在美國德州墨西哥灣沿岸的港口進行裝船時，目的地都是中國。但它們將須根據裝運高粱的價值繳納高額保證金，這可能令交貨變得無利可圖。

北京方面周二宣布，谷物處理商必須繳交相當於貨物價值178.6%的保證金。中國正在調查美國進口品對國內行業的損害情況。

交易商表示，嘉吉與ADM可能已出售海上的多數船貨。

嘉吉周四向路透證實，嘉吉就是該出口商。對於船上載了什麽貨物、目的地、噸數以及客戶名稱，嘉吉皆不願證實。嘉吉也不願證實這些貨輪停下來的原因，或者它們是否在改變航向，不過表示對於可能產生的成本沒有任何責任。

ADM的代表不予置評。

根據路透船運數據，這艘船籍巴拿馬的貨輪名為N Bonanza，本周稍早正橫越印度洋向東北行駛，船上裝載超過67,000噸由ADM在德州Corpus Christi裝船的高粱。

在中國征收反傾銷保證金的規定宣布後，這艘船停了下來，然後慢慢往西北方航行。

RB Eden這艘貨輪在ADM的同一個碼頭裝載了70,223噸高粱，原本從南非外海朝印度洋東東北方向航行，然後就調頭了。

幾個小時之後，Stamford Eagle在墨西哥西海岸調頭，其裝運著來自嘉吉在休斯頓谷倉的高粱。

另外至少還有兩艘船也已經突然改變航向：Ocean Belt和Xing Xi Hai，也都是在嘉吉碼頭裝貨。

目前還不清楚這些船駛往哪裏。

惠譽的企業評級高級董事Bill Densmore表示，目前至少有兩家全球最大的糧食企業也已感受到美中貿易交惡的影響，即便這只是一個短期問題。

「對他們的整體貿易業務來說，還沒那麽大影響。但這是一個警示，」Densmore稱，”如果中國真的開始對所有商品大征關稅，像大豆和玉米等，那麽情況可能會很快變得非常糟糕。”

貿易商稱，保證金高得足以中斷自美國進口高粱。高粱是牲畜飼料和白酒的一種原料。

中國業內消息人士稱，一些貨物可能會轉向至越南和菲律賓等東南亞國家，進入中國飼料生產商在當地擁有的生豬及家禽廠。

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