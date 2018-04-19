中國三大存儲芯片企業預計下半年試産 明年將是存儲芯片生産元年

中興(00763-HK)被美國切斷核心部件、軟件和技術供應一事，引發社會對中國芯片行業的熱切關注。

産業研究分析機構集邦科技(TrendForce)4月19日指出，中國存儲芯片産業目前以投入NAND Flash市場的長江存儲、專注于移動存儲芯片的合肥長鑫以及緻力于普通存儲芯片的晉華集成三大企業為主。以目前三家廠商的進度來看，試産時間預計將在2018年下半年，量産時間可能都在2019年上半年，這預示着2019年將成為中國存儲芯片生産元年。

集邦科技旗下的存儲芯片研究機構DRAMeXchange表示，從這三大企業目前布局進度來看，合肥長鑫的廠房已于去年6月封頂完工，去年第三季開始搬入測試用機台。合肥長鑫目前進度與晉華集成大緻相同，計劃將在今年第三季試産，量産則暫定在2019年上半年，進程比預期延後。此外，由于合肥長鑫直接進攻三大DRAM廠(三星、SK海力士和美光)最重要産品之一的LPDDR4 8Gb，後續面臨專利争議的可能性較高，為避免這一狀況，除了積極積累專利之外，初期可能將鎖定在中國市場銷售。

反觀專注于普通存儲芯片的晉華集成，在2016年7月宣布在福建省晉江市建設12英寸晶元廠，投資金額約53億美元，以目前進度來看，其普通存儲芯片的試産延後至今年第三季度，計劃在明年上半年量産。

此外，從中國廠商NAND Flash的發展進程來看，2016年12月底，由長江存儲主導的國家存儲器基地正式動工，計劃分三個階段，共建三座3D-NAND Flash廠房。第一階段的廠房已去年9月完成建設，預計2018年第三季度開始搬入機台，第四季進行試産，初期投片量不超過1萬片，用于生産32層3D-NAND Flash産品，并預計在自家的64層技術成熟後，再視情況擬定第二、第三期的生産計劃。

DRAMeXchange指出，觀察中國存儲芯片廠商的研發與産出計劃，2019年將是中國存儲芯片産業的生産元年，但也由于兩家DRAM廠預估初期量産規模并不大，短期難以撼動全球市場現有格局。無論是DRAM還是NAND産品，各家都是初試啼聲，相比耕耘多年的存儲芯片大廠面臨更多挑戰，因此也不排除中國存儲芯片廠量産時間比預期延後的可能性。

長期來看，随着中國存儲芯片産品逐步成熟，預計2020-2021年兩家DRAM廠商現有工廠將逐步滿産，在最樂觀的預估下，屆時兩家合計約有每月25萬片的投片規模，可能將開始影響全球DRAM市場的供給。另一方面，長江存儲計劃設有三座廠房，總産能可能高達每月30萬片，不排除長江存儲完成64層産品開發後，可能將進行大規模的投産，進而在未來三到五年對NAND Flash的供給産生重大影響。

來源：第一財經

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