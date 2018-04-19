文．洪寶山 (理財周刊發行人)

蔡英文總統選在四月十七日啟程出訪非洲友邦史瓦濟蘭，不但是因為史瓦濟蘭獨立五十週年，也是台史建交五十年，一方面更是慶祝史國國王五十歲生日，對台史邦交意義非凡。蔡總統強調這次出訪主軸是「同心永固」，也就是「兩國同心，邦誼永固」，但不免讓人擔心，中國十八日在福建外海軍演，身為台灣大家長的蔡英文總統怎麼可以不在家？雖然她要求國安團隊在出訪期間務必嚴密掌握周邊情勢，也要隨時回報做好應變，但總統不在家是事實。

蔡英文說，「只有走出去，才有更大的空間。台灣，是世界的台灣，走出去，國家才有無限的未來。現在，我們就出發去拚外交。」

但就在蔡總統出發拚外交的同時，新台幣連續四個交易日爆量貶值，累積貶值 2.35 角，十七日收盤更以 29.425 元兌 1 美元，創近三個月來新低。總計外資近日匯出就超過 20 億美元，讓台股烏雲密布。

台股的不穩，一方面有中國軍演的陰霾，另一方面行政院長賴清德又跟中國國台辦主任劉結一對嗆。除了兩岸關係因種種因素降到冰點，目前外在環境也相對惡劣，美中貿易戰擾亂市場，雖暫告和緩，美俄關係卻惡化，再加上敘利亞的地緣政治風險，這些變數都讓外匯市場不平靜。

根據彭博資訊統計，外資去年一整年買超台股 61.1 億美元，但今年以來不到四個月時間，已賣超台股 31 億美元，幾乎是將去年全年的買超吐出一半，且今年來賣超金額還高居亞股第一，泰國及印尼賣超約 30 億美元，南韓賣超約 9.3 億美元，台股的賣超數字實在高出很多。這是適當的調節？還是落袋為安？或是對台股沒有信心？我們必須從投資角度去看，台股的真正投資價值，雖然外資對台股喊水會結凍，但基本面佳的台股還是值得投資的好標的。

台灣最高統帥蔡英文總統無法坐鎮的期間，除有中國軍演外，也有美日高峰會，美國總統川普要會日本首相安倍晉三。這些國際領袖的一舉一動都會牽動金融發展，投資人也必須立即做出因應對策。

小英出訪，外資出走，台股的危機尚未解除，投資人仍須小心為上。

來源：《理財周刊》 921 期

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