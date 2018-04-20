逃不出產能地獄，近兩個月市值縮水16%

文●楊少強

「特斯拉（Tesla）有成為（市值）一兆美元企業的潛力。」馬斯克（Elon Musk）曾如是說。不過這位執行長若想實現願望，得先解決財務危機。

最近一個月，特斯拉市值平均每天縮水近 3 億美元，最新財報顯示 2017 年虧損創史上新高。對沖基金維拉斯資本（Vilas Capital），三月底給投資者信中稱，「特斯拉 3 到 6 個月內就會破產。」

截至 4 月 16 日，特斯拉股價為 291 美元，比一年前下跌逾 3%，同時間美股大盤那斯達克則上漲逾 21%。不到兩個月其市值縮水 16%，顯示投資人心生疑慮。

特斯拉過去是媒體寵兒，它是《富比世》（Forbes）雜誌「全球最具創意公司」第一名；漫威（Marvel）超級英雄電影《鋼鐵人》，主角東尼．史塔克（Tony Stark），更以馬斯克為原形。為何近來卻被看衰？

其實，特斯拉虧損不是新聞。從 2010 年股票上市至今，特斯拉沒有一年賺錢。但這不妨礙市場追捧：如今它市值是最初上市時的 27 倍，在虧損最嚴重的 2017 年，特斯拉市值成長 40%。

Q1. 特斯拉一直賠，以前不是問題，為何現在是？

電動車普及，被取代性高

但近來它股價與市值滑落，虧損、現金流不足等老問題，又成關注焦點。該如何看待特斯拉現在與未來？可從以下五個問題做解讀。

兩個答案：一是沒有「夢」；二是將被取代。

「特斯拉很久沒有編『夢』了。」政大科技管理與智慧財產研究所教授邱奕嘉說。過去網路公司虧損，還能靠「本夢比」遮掩。特斯拉當初主打電動車，確實引起潮流。但隨著概念普及，效益逐漸遞減，特斯拉又忙於生產，無暇再造新「夢」，虧損就凸顯出來。

更重要的是，特斯拉已非獨家。2017 年，它的 Model S 是全美國最暢銷電動車，共賣出 2 萬 7 千輛，緊追在後的雪佛蘭「雷光」（Bolt），只比它少不到 6 千輛。「特斯拉被取代的可能性很大。」邱奕嘉說。

Q2. 為何市場特別關心特斯拉量產是否達標？

能否量產攸關成本與主流

量產數字，牽動其規模經濟與營收來源。

邱奕嘉分析，特斯拉一開始想做超跑（豪華跑車），但一般超跑不須建充電站。特斯拉既是超跑又要建充電站，成本先天較高，只有走向規模經濟，才能壓低平均成本。「前提是產量要先衝出來。」

但這正是特斯拉的問題。今年第一季特斯拉目標是每週生產 2500 輛 Model 3，最新公布指標是 2000 輛，仍未達標。

無法量產，意味著無法壓低平均成本，今年四月財經網站《尋找阿爾發》（Seeking Alpha），比較特斯拉 Model 3 與傳統車廠油電混合車，結論是前者成本更高，這表現在：前者售價是後者近 2 倍、充電時間是後者加油時間 10 倍以上、充飽電後行駛距離只有一般汽車一半，以及每年 1000 美元的電池折舊，「那些認為電動車較便宜的投資者，恐怕要三思。」

無法量產也很難成為主流。特斯拉一年在全球賣出約 11 萬輛車，只等於通用汽車（GM）在美國不到兩週銷量。如今特斯拉在大本營美國的市占率 0.3%，通用汽車是逾 17%。

另外，無法量產意味著收入受限，只好靠舉債。今年三月底信評機構穆迪（Moody's）調降特斯拉債信評等，理由正是「無法量產」。財經網站 CNBC 三月底引述分析師皮爾森（Sam Pierson）所說，2018 年獲利豐厚的交易之一，就是「做空特斯拉債券。」

Q3. 既然大家均知它問題在無法量產，為何不能改善？

非工廠起家，生產效率差

它已意識到此問題，2016 年從奧迪（Audi）挖來老將當生產資深副總裁，就是要解決生產問題。不過它的生產效率仍有待提升。

據調查記者霍伊姆（Travis Hoium）描述，特斯拉工廠內的生產場景是：工人徒手組裝零件，各種原料散落在地上，生產線以蝸牛速度前進，「看不出效率何在。」

更根本問題是特斯拉違背「比較利益法則」，生產也須講專業化。例如台灣的和碩從華碩獨立，或緯創離開宏碁，生產效率皆提高。因為他們代工接單，就須把優秀人才調入生產。

特斯拉目前是品牌與生產合一，「二者合一，優秀人才一定去做品牌。」邱奕嘉說。特斯拉並非做工廠起家，資源又被挪去做品牌，生產專業化就無從談起。這是它無法量產的根本原因。

Q4. 亞馬遜過去也一直賠錢，為何市場看好亞馬遜，看衰特斯拉？

光靠舉債，缺其他獲利品

亞馬遜和特斯拉最大差別是：亞馬遜過去雖不斷虧損，始終保有正的淨營運現金流。因此雖不賺錢，它仍有資金拓展業務，撐到今天主宰市場。

特斯拉不只虧損，淨營運現金流絕大部分皆負值。這意味著它無法從日常業務獲得現金，只好舉債。截至 2017 年第 4 季，債務利息就占特斯拉毛利 3 分之 1。

此外，除了電商，亞馬遜還有雲端、電子書閱讀器、電視機上盒等。特斯拉缺乏其他可獲利產品，即使生產電池的子公司太陽城（Solar City），淨營運現金流也是負值。

最後，亞馬遜能重創傳統零售業，特斯拉卻沒有這種功力。傳統車廠不只已投資電動車，有些在自駕車領域甚至超越特斯拉。研究機構航行研究（Navigant Research），公布 2017 年自駕車競爭力排行榜，通用汽車、Google 及戴姆勒分居前 3，墊底的就是特斯拉（第 19 名）。

縱使馬斯克近日聲稱，2018 年第三季起現金流將由負轉正，但市場懷疑此說法，擔心只是曇花一現，因為看不出來它現金流轉正會是長期趨勢。

Q5. 倘若特斯拉無法改善上述問題，未來會如何？

4 條路，賣給車廠反雙贏

本刊綜合專家看法，它未來有 4 條路：一是繼續當像法拉利那樣的超跑，二是轉型像 BMW 那樣量產大眾化，三是等電動車普及後，轉型生產某個零件，不再整車製造。就如個人電腦普及後，英特爾（Intel）做處理器一樣。

第四條路是把自己賣掉。「特斯拉還是個值錢貨，未來被賣掉的機會很高。」邱奕嘉分析，它賣給傳統車廠是雙贏。因為傳統車廠有專業生產線，特斯拉不須再擔心量產，可專心發揮自己比較優勢——技術與品牌，傳統車廠也不用另外投資電動車與自駕車。

沒有可持續的獲利模式，理念再崇高也是枉然。就如霍伊姆分析蘋果時說，「有效率的供應鏈，才能把創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的理想，轉化為有利可圖的現實。」若特斯拉想成為馬斯克口中「一兆美元企業」，除了理念口號，恐怕還須找出現實裡可持續的獲利模式，才有未來。

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來源：《商業周刊》 1588 期

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