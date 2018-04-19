滬指漲近1%重回3100點 有色板塊強勢領漲

4月19日，滬深兩市股指雙雙高開，随後震蕩走高，滬指重回3100點并收複5日均線。臨近尾盤三大股指沖高回落，創指直接由紅翻綠。滬指收報3117.38點，漲0.84%，成交額1962億。深成指收報10598.35點，漲1.02%，成交額2869億。創業板收報1820.28點，跌0.11%，成交額1038億。

盤面上，近期持續調整的食品飲料、家用電器板塊重拾升勢，板塊内個股活躍度明顯改善。同時，大周期板塊今日也不甘示弱，有色金屬、國防軍工、煤炭、鋼鐵板塊表現活躍。知識産權、工業互聯網、公交、區塊鏈等板塊居跌幅榜前列。

熱點板塊上，有色板塊大幅拉升，中國鋁業(601600-CN)、雲鋁股份(000807-CN)等6股漲停，電工合金(300697-CN)、和勝股份(002824-CN)等多股大漲逾5%。消息面上，據悉，俄羅斯鎳生産商諾裡爾斯克(Norilsk)可能步俄鋁後塵，將被納入美國新一輪對俄羅斯企業的制裁名單。此前，美國財政部于4月6日對俄羅斯企業和個人實施了新的制裁，以回應俄羅斯方面試圖颠覆西方民主國家及其對惡意網絡活動的企圖。制裁清單中包括俄羅斯聯合鋁業公司(Rusal)，該公司占全球鋁産量的7%。

環保股午後拉升，神霧環保(300156-CN)、神霧節能(000820-CN)漲停，創業環保(600874-CN)、三聚環保(300072-CN)等股漲逾4%。有券商在近期研報中表示，作為三大攻堅戰之一，作為地方政府政績的一部分，環保被放在政府支出的優先位置，政府環保支出有保證。同時，環保部擴充為生態環境部，整合了分散在各部位的生態環保職責，改變了此前九龍治水、職能交叉的困局。政策的強推動和大部制改革保障了環保行業長期市場空間。

午後，雄安新區概念股異動拉升。建科院(300675-CN)、渤海股份(000605-CN)、四通新材(300428-CN)等股紛紛大漲。

配置上，短期來看，基于不确定因素增加，市場中階段性的配置主線在防禦板塊。但中期來看，市場的主線將逐漸轉向成長，核心方向是新興制造業。尋找成長方向的關鍵線索在于尋找未來的新主導性行業，半導體、新能源汽車、智能制造和軍工等值得重點關注。

招商證券首席策略分析師張夏指出，在二季度經濟增速下行、貿易戰、海外市場的風險等風險因素比較多的情況下，建議投資者的配置要更加穩健，更多地從業績出發，配置業績和估值更匹配的标的。相對而言，二季度技術創新相關的個股會表現不錯。

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