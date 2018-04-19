【異動股】有色股午後繼續拉升 中國鋁業(601600-CN)等7股漲停

俄美争鋒有色金屬狂歡，午後，有色股繼續拉升;截至發稿，中國鋁業(601600-CN)漲停報5.1元，雲鋁股份(000807-CN)漲停報8.93元，麗島新材(603937-CN)漲停報23.65元，鼎盛新材(603876-CN)漲停報21.45元，衆源新材(603527-CN)漲8.05%報27.26元，貴研鉑業(600459-CN)漲停報20.17元，衆源新材(603527-CN)漲停報27.75元;怡球資源(601388-CN)、常鋁股份(002160-CN)、南山鋁業(600219-CN)等股均紛紛大漲超6%。

消息面上，LME鋁上漲4%至2641美元/噸，刷新2011年7月以來新高。LME鎳也意外大漲，周三最大漲幅達12%，創六年半以來最大單日漲幅。

據悉，俄羅斯鎳生産商諾裡爾斯克(Norilsk)可能步俄鋁後塵，將被納入美國新一輪對俄羅斯企業的制裁名單。此前，美國財政部于4月6日對俄羅斯企業和個人實施了新的制裁，以回應俄羅斯方面試圖颠覆西方民主國家及其對惡意網絡活動的企圖。制裁清單中包括俄羅斯聯合鋁業公司(Rusal)，該公司占全球鋁産量的7%。

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