【異動股】雄安新區概念股午後異動 建科院(300675-CN)漲超8%

午後，雄安新區概念股異動。截至發稿，建科院(300675-CN)沖擊漲停現漲8.15%報43.8元，渤海股份(000605-CN)漲6.36%報19.89元，四通新材(300428-CN)大漲6.2%報19.88元，東旭光電(000413-CN)漲5.56%報7.78元，韓建河山(603616-CN)、京漢股份(000615-CN)、嘉寓股份(300117-CN)紛紛跟漲超4%。

據央廣中國之聲19日報道，從今年開始，河北將實施“大智移雲”應用科技專項，借力京津冀協同創新平台和國家科研院所在雄安落地，重點在雄安新區發展多層次、系統化平台體系，強化平台企業、制造企業、電信運營企業、信息技術企業、第三方開發者的跨界合作，提供基于雲端的制造業數字化、網絡化、智能化整體解決方案，力争將雄安新區打造成國家級工業互聯網産業示範基地，借力雄安新區産業布局，促使河北工業互聯網相關産業實現爆發式增長。

此外，生態環境部水環境管理司司長張波19日在北京表示，目前，雄安新區水生態環境面臨許多需要攻克的難題，包括水資源嚴重短缺、污染減排任務艱巨、水生態環境的承載力嚴重不足等。下一步將全面治理雄安新區水污染，推動高污染行業企業退出，并提升白洋澱周邊區鎮城鎮污水處理能力，完善城鎮污水管網體系建設。此外，要保護和恢複當地水生態，嚴守生態保護紅線，嚴控開發行為。

今後生態環境部將會同有關部門支持指導地方，加大對雄安新區的水污染防治。

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