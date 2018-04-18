【豐銀投顧】台股大缺「電」 蘋概拉貨潮變出貨！

◆盤勢分析

台股早盤受到美股刺激，一度大漲超過百點，之後一路走低，呈現較為弱勢的走法，甚至按這二天的成交量出現大增的現象來說，出貨的訊號還蠻明顯的，從技術面上來看，未來二天台股指數的表現將會主導台股的方向，如果能夠持續向上挑戰並且在收盤的時候都能收在今天收盤點之上，則換手成功向上攻擊的機會高，反之，則台股回測 2/21 多方缺口的機會較高，而電子股將會扮演拖累台股表現的領跌族群。

台股的結構已經出現明顯的失衡現象，主導台股行情的電子股走弱，當然台股就沒什麼波段行情可言，其中電子股昨天的跌破年線將是一個嚴峻的考驗，從年線扣抵值來看，現在開始一年內，年線扣抵值將會維持在 430 點以上，指數如果能離 430 點越遠，則年線走平下彎的危機就會相對降低，反之，則不只電子股趨勢翻空，還可能會讓電子股請加 @ozo5468n 盤出一年左右的大頭部，如此一來，代誌丟大條囉！一但破頸線，跌勢加速可能讓台股快速失守萬點，不可不慎！電子股中又以台積電能否出現回升行情為主要關鍵！台積電雖然沒有電子指數跌的深，不過，在法說會之前遭逢外資調節，可見市場預期法說內容不會有太多正面樂觀的消息。另外今天鴻海的破底，更是把蘋概股的零組件拉貨潮，變成是蘋概股籌碼的出貨潮，盤面只剩下被動元件在苦撐，但同樣也見到籌碼鬆動的現象，上漲靠錢堆，下跌隨風吹，當籌碼優勢不再，再強的漲勢也難逃回檔修正的衝擊，電子全面性修正風險，正在倒數計時中！

要說盤面上表現最為穩定的產業，必定落在傳產族群身上，包括營建、生技以及塑化等都是值得留意的產業，相較於每天的漲停，傳產雖然很少有漲停，不過，一旦多方開始啟動，往往都是漲不停的多方慣性，明知電子股風險大，又為何一定要操作電子股呢？轉個方向也許在操作上就不用承擔過大的回檔壓力，站對產業就讓自己的起跑點先占優勢，部位生得好，績效沒煩惱！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

