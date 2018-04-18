【華冠投顧】多頭孕育，機會來了

◆盤勢分析

昨日 (17 日) 台股因外資本波一路保守，適逢本週台指結算，進而壓低結算，很多分析同業胡亂扯中共軍演因素，這種理由實在牽強。但昨天的帶量長黑，確實已使台股原本維持在今年高 (11270)、低點(10189) 的大三角形收斂整理型態被破壞，就線論線，多頭算是岌岌可危，若是今天再向下摜一根長黑，則將帶來更大的恐慌停損賣壓。好在目前原本較台股型態弱勢的歐美股市，已連續反向走穩上漲，所以外資雖然目前沒有轉多，但至少昨天台指先行結算出場後，今天也沒有再大幅賣超的必要，加上原本最弱的中國上海股市在人行降準救市，增加市場流通性活水，雖經開高走低，但收盤也穩了下來，破低反彈，也帶動港股上漲，台股今開高衝高百點雖一度回測平盤，最後小漲 37 作收，兩日 K 線形成多頭孕育組合，後續 3 日守穩不破低 10758，搭配後續外資若能歸隊，則昨天的長黑，則反而可視為另一波起漲前的甩轎。

而搭配指數的上漲，今天的上、市櫃漲多跌少，結構也有所改善，但其中強弱勢個股則仍呈現很大差異。目前弱續弱的個股如 2439 美律、2382 廣達、2421 建準、3673TPK，都呈現新低格局，另外像 3D 感測概念股也大都走跌，其中 2455 全新則大跌創新低，已跌破 105.5 元的整理區間下緣，唯獨 3 月營收轉機，短線有籌碼優勢的 8086 宏捷科，開高走低回測 5 日線後最後收高 2.2%，相對為強。另外挖礦族群概念股 6150 撼訊雖再見跌停新低，但其他二線股如 5386 青雲、2465 麗台、2425 承啟、2399 映泰等已先走穩並向上強彈，族群有由弱轉強的態勢，而 2388 威盛創波段高 45 元後經 8 天的急速修正到今低 26.5 元，也獲得買盤支撐，重新轉強，其他如 3698 隆達由波段高點 29.5 元，慢性盤跌至今，也出現了低檔止跌訊號，都可留意。

強者續強者，如 2049 上銀續創歷史天價，具漲價題材的被動元件族群則漲勢整齊，包括 2327 國巨、2456 奇力新、3090 日電貿、2492 華新科、3026 禾伸堂則聯袂噴出創高，另同樣有漲價題材的太陽能矽晶圓股，則以 5483 中美晶、6488 環球晶等母子檔最為強勢，其他先前輪漲的主流產業，包括生技，題材仍在，也有個股仍在輪流創高，如 4107 邦特，離岸風電政策加持，3707 上緯，雖是警示股，整理姿態相當高，為族群重要指標，都可留意鎖定!!! 祝明天操作順利賺大錢!!!

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