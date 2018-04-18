【華冠投顧】「大人打架PART2」 多頭何時逆襲？

◆盤勢分析

昨晚美股持續大漲，S&P500 指數及道瓊工業都封閉 3/22 美中貿易戰爆發時的向下缺口，中期型態之「黃金右腳」逐步成型，日韓股市跟隨美股腳步亦連袂大漲，然而台股仍受外資壓低結算干擾，權值股明顯偏弱，大盤小漲 37 點作收，成交量達 1457 億，仍有「大人打架」現象，OTC 指數 + 0.69% 但未能重上月線。明天結算和軍演利空將不復存在，通常多頭展開逆襲的前兆得要見到「成交量急縮」，事先提醒短線若見到價漲量縮的拉抬，反而是最健康的價量關係，在沒有站上所有均線前若還有像這兩天 1400、1500 億的成交量反而不對。

雖然多頭還未正式展開逆襲，但昨日已叮嚀「多頭沒變心，往往指數稍作回穩，強股就會領先衝出去，所以要趁盤勢震盪時鎖定表現硬挺的個股」，今日 2454 聯發科、6123 上奇突破箱型盤局就是典型的範例。聯發科布局物聯網獲得重大突破，昨宣布與微軟合作搶攻物聯網商機，盤中逼近漲停創波段新高；6123 上奇是 4/16(一) 推薦給鎖碼學員的太極強股（詳見 https://youtu.be/uK5HtbJPoig），昨天量縮拉回守穩短中期均線之上正好可低接，今天立馬發動攻漲停，公司去年處分賠錢業務，專注軟體雲端、IT 系統整合及數位印刷等加值服務，整體營收下降但獲利明顯提升，Q1 稅前 EPS 達 0.81 元 (遠優於去年 Q1 稅後賺 0.25 元)，今年獲利成長可期。

第二季鎖定焦點的被動元件和矽晶圓族群，今日被動元件指標股 2327 國巨漲停領軍下再度表現極高姿態，昨天分析過且續抱的 6175 立敦同樣大漲創波段新高 49.6，短短五個交易日走揚 21%。此外，3026 禾伸堂、2492 華新科、6173 信昌電、3090 日電貿、2472 立隆、2456 奇力新也都紅通通；矽晶圓龍頭 6488 環球晶創歷史收盤價新高，5483 中美晶大漲，台勝科、合晶、嘉晶成交量急縮進行整理，持續鎖定追蹤。

