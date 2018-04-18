【大昌投顧】盤前分析－中國對美報復措施「將對世界經濟構成威脅」



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低走低，早盤就擴大跌幅，賣壓不斷浮現，似乎有補跌的意味，尾盤未見拉升，終場以下跌 144.1 點作收。短線上月線趨勢下彎，指數也失守支撐，能否快速站回，才對盤勢較有利，量能呈現價跌量增，背離現象，也不利未來走勢，籌碼面外資持續賣超，對台股動能有所影響，何時轉買，延續買盤，持續觀察。

2. 櫃買指數同步走跌，也失守月線支撐，能否快速站回，需觀察，目前也有轉弱的跡象，因此中小型個股漲跌分歧恐持續，且波動幅度將加劇，操作難度甚高。

3. 金融指數走跌，失守月線支撐，恐進入整理格局。電子指數跌幅甚重，不過美國科技股彈升，是否對電子股走勢有所幫助，持續關注，而抗跌族群有被動元件、光學元件、電信服務等。傳產類股則由工具機、電線電纜表現較亮眼。

4. 國際貨幣基金（IMF）發布最新《世界經濟展望》，預測美國經濟 2018 年將成長 2.9％，2019 年為 2.7％，不過也指出，以鋼鐵進口限制為代表的美國保護主義政策和中國對美報復措施「將對世界經濟構成威脅」。

5. 根據台灣自行車輸出業公會最新統計資料顯示，今年首季台灣電動自行車出口量達 5.9 萬台、年增 28.96％，總出口值 8,356 萬美元、年增 60.34％；出口平均單價 1,415 美元、年增 24.33％。

