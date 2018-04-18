台股盤前—美股收高帶動 台股可望緩跌勢穩住多頭

台股昨 (17) 日遭到外資賣壓襲擊，指數終場帶量重挫逾百點，一舉摜破月線與季線，以 10810.45 點作收。法人指出，昨日台股受到中國軍演因素影響重挫，在美股周二大幅收高帶動下，台股今日可望收回昨日一半跌勢，目前下檔支撐看半年線，若能守穩跌勢，有助於穩住多頭氣勢。

台股今日觀盤重點，為爭取我國輸美鋼鐵產品豁免高關稅，並避免中國低價鋼鐵傾銷台灣，財政部宣布將對大陸進口 5 項鋼品啟動反補貼與反傾銷調查，此為首次由政府發動展開反傾銷調查，也是首次對國外進口商品展開反補貼調查，鋼鐵族群股價有機會在此調查帶動下上揚。

蘋果供應鏈部分則又傳來利空消息，花旗環球與摩根士丹利兩大券商認為，市場對 iPhone 下半年出貨過於樂觀，花旗將鴻海評等由原先的買進調降為賣出，同時將目標價由 108 元降至 75 元，除鴻海外，iPhone 供應鏈包含鴻準、可成及鎧勝 - KY 目標價均遭到調降，鴻準評等由買進調降為中立，而可成與鎧勝 - KY 則維持買進。

此外，瑞銀也指出，iPhone 在中國大陸市場銷量已在 2015 年觸頂，未來增幅有限，且紅色 iPhone 8 傳出在中國開賣不久價格便滑落，中國消費者對新色 iPhone 不埋單。

面對中國大陸祭出對台 31 項措施，以吸引台灣優秀人才，台塑集團總裁王文淵昨日透露，半導體業被挖角的情形更為嚴重，旗下 DRAM 大廠南亞科近 1、2 年來，已流失 48 位高階技術人員，被美光併購的華亞科則流失約 400 多人。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，在昨日受到中國軍演因素影響後，台股今日可望收回昨日一半跌勢，可留意先前股價拉回的半導體族群與光學類股，受惠報價上漲題材的被動元件族群也可望續揚，而離岸風電遴選作業將於 20 日先舉行「2020 年完工併聯」遴選作業，先前大漲拉回的風電股預期將有補漲空間，在油價墊高下，也可留意二線塑化類股；昨日指數回測半年線附近，今日若能守穩跌勢，有助於穩住多頭氣勢。