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台股盤中—美股上漲帶動激勵 一度大漲逾百點強彈站回季線

台股盤中—美股漲激勵台股反彈回升 一度大漲逾百點站上季線。(鉅亨網資料照)
台股盤中—美股漲激勵台股反彈回升 一度大漲逾百點站上季線。(鉅亨網資料照)

美股企業財報表現佳，帶動美股周二大漲，也激勵台股今 (18) 日一掃昨 (17) 日重挫跌勢，電子與金融權值股止跌回穩，指數早盤一度大漲反彈逾百點站上季線，並收復 10900 點，盤中雖受到鴻海翻黑與陸港股跌破今年低點影響，漲幅大為收斂，挑戰季線反壓，預估成交量能 1400 億元。

台股指數今日上漲 32.43 點、以 10842.88 點開出，盤中最低 10828.07 點，最高為 10917.6 點；櫃買市場今日以 153.11 點開出，盤中最高來到 154.86 點，最低為 153.11 點。

蘋概三雄今日反彈回升，台積電上漲逾 1%，來到 240.5 元；大立光在平盤上下震盪，盤中小漲 0.8%、來到 3610 元；鴻海則是三雄中唯一翻黑者，雖以紅盤開出，但受到外資券商調降評等利空影響，盤中由紅翻黑，下挫逾 1%、來到 85.2 元，創波段新低。

從電子股個股表現來看，聯發科昨日宣布與微軟合作，搶攻物聯網商機，帶動股價強漲逾 7%；南亞科受惠毛利率可望一路走高至第 3 季，後市展望可期，勁揚逾 4%，收復 5 日線與月線；群創與友達也反彈上漲近 1%。

聯發科相關權證。資料來源：鉅亨網整理聯發科相關權證。資料來源：鉅亨網整理

離岸風電題材方面，上緯投控不畏分盤處置，早盤持續上漲，一度反彈逾 4%，收復 5 日線；新光鋼也在產業基本面佳下，盤中上漲約 1%。

以族群來看，油燃族群表現亮眼，上漲逾 1.6%，其次為機電與玻璃族群，在盤下遊走的僅其他電子與電通等族群；櫃買市場則以文創族群表現最佳，大漲逾 0.9%，其次為觀光與資服族群，盤面走弱族群僅網通與紡織。

法人指出，今日台股在美股激勵下反彈大漲，但仍有中國舉行軍演、中興通訊事件等偏空消息影響，近期觀察指標為明 (19) 日的台積電法說，目前下檔支撐看半年線，短期內預期仍將處於區間震盪整理格局。

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