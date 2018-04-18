台股盤中—美股上漲帶動激勵 一度大漲逾百點強彈站回季線

美股企業財報表現佳，帶動美股周二大漲，也激勵台股今 (18) 日一掃昨 (17) 日重挫跌勢，電子與金融權值股止跌回穩，指數早盤一度大漲反彈逾百點站上季線，並收復 10900 點，盤中雖受到鴻海翻黑與陸港股跌破今年低點影響，漲幅大為收斂，挑戰季線反壓，預估成交量能 1400 億元。

台股指數今日上漲 32.43 點、以 10842.88 點開出，盤中最低 10828.07 點，最高為 10917.6 點；櫃買市場今日以 153.11 點開出，盤中最高來到 154.86 點，最低為 153.11 點。

蘋概三雄今日反彈回升，台積電上漲逾 1%，來到 240.5 元；大立光在平盤上下震盪，盤中小漲 0.8%、來到 3610 元；鴻海則是三雄中唯一翻黑者，雖以紅盤開出，但受到外資券商調降評等利空影響，盤中由紅翻黑，下挫逾 1%、來到 85.2 元，創波段新低。

從電子股個股表現來看，聯發科昨日宣布與微軟合作，搶攻物聯網商機，帶動股價強漲逾 7%；南亞科受惠毛利率可望一路走高至第 3 季，後市展望可期，勁揚逾 4%，收復 5 日線與月線；群創與友達也反彈上漲近 1%。

聯發科相關權證。資料來源：鉅亨網整理

離岸風電題材方面，上緯投控不畏分盤處置，早盤持續上漲，一度反彈逾 4%，收復 5 日線；新光鋼也在產業基本面佳下，盤中上漲約 1%。

以族群來看，油燃族群表現亮眼，上漲逾 1.6%，其次為機電與玻璃族群，在盤下遊走的僅其他電子與電通等族群；櫃買市場則以文創族群表現最佳，大漲逾 0.9%，其次為觀光與資服族群，盤面走弱族群僅網通與紡織。

法人指出，今日台股在美股激勵下反彈大漲，但仍有中國舉行軍演、中興通訊事件等偏空消息影響，近期觀察指標為明 (19) 日的台積電法說，目前下檔支撐看半年線，短期內預期仍將處於區間震盪整理格局。