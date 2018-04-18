大摩警告：美股牛市盡頭就在不遠處

大摩 (Morgan Stanley) 在一份分析報告中稱，期望稅改法案和政府支出計畫可以延長牛市的投資者可能會感到失望，該公司認為財政政策的刺激，絕大部分已在市場中定價，因此再繼續帶動市場的能力有限。

該研究報告指出，在分析這波財政擴張對經濟週期影響有多大時，該公司結論是，牛市已接近尾聲。大摩認為現階段，投資歐股比投資美股好，而美股可能在 2018 年晚些時後再度達到高峰，投資者需要專注於「產業或是特定個股」。

在川普於 2016 年 11 月當選美國總統後，標準普爾 500 指數已上漲 20％，而道瓊工業指數則上漲近 40％，但市場在 2018 年開始，變化不大。

S&P 500 指數走勢

川普在去年 12 月，推動 1.5 兆美元的稅改計畫，並在今年簽署 1.3 兆美元的綜合支出法案，政府表示，減稅將帶動一波商業投資浪潮，但現在稅改對於股市的影響效果，越來越不明確。

大摩指出：「我們的歷史分析表明，造成赤字的稅改刺激措施可能會為市場帶來好處，但收益的提升似乎是暫時性的，並且沒有顯著高於沒有刺激措施的時期，此外，在面臨與川普稅改相似程度的刺激政策時，市場往往表現不佳。」

任何在大型財政刺激計劃下產生的收益「往往都是 a）適度的; b）暫時的; 以及 c）在小範圍內效果較顯著。」

大摩策略師表示：「因此，我們預測利潤和自然盈利成長率在 2018 年底 / 2019 年初將達到高峰，並且我們相信在稅改法案頒布前，我們已經看到了估值高峰。我們支持專注於產業或特定個股，我們認為，這些晚期週期動態預示，今年晚些時候市場將縮窄，而股市將達到週期性頂部。」

該公司還警告道，下一次的衰退，可能會比許多經濟學家現在預測的更深。隨著預算赤字開始膨脹，政府推行緊縮政策，情況可能會進一步受限。