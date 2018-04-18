麥樸思：美股料跌3成 蒸發過去2年全部漲幅 就等觸發點

「新興市場之父」稱號的鄧普頓新興市場團隊前主席麥樸思 (Mark Mobius) 預料，美股將出現 30% 的回調，蒸發過去 2 年的全部升幅。

《星島日報》報導，今年 1 月退休、現年 81 歲的麥樸思近日接受美國《財經新聞》獨家採訪時說，所有指標都顯示標普 500 指數和道瓊斯指數將出現顯著下跌。他估計美股將下跌 30%。他並且預計，當消費者信心處於如美國目前的情況的的歷史高位，並非甚麼好兆頭。

他補充，市場正等待一個導致其暴跌的觸發因素，指無法預測這一事件可能是甚麼，也許是一場自然災害，或與北韓交戰。

麥樸思 2009 年曾成功預測美股牛市的開始，他擔心隨著交易所買賣基金 (ETF) 的使用增加，任何下跌都會被放大。目前 ETF 佔美股交易近半。他指直接電腦及程式買賣產生「雪球效應」，將沒有安全閥阻止進一度下跌，跌幅可很快速地擴大。

對於美國總統川普的經濟政策，麥樸思指出，若政策成功刺激經濟，股市會再漲一點，但當美股下跌，所有人將陷困境。

不過，他也形容美股將成為「揀股人市場」。

不只麥撲思看空美股，商品大王羅傑斯 (Jim Rogers)周一 (16) 接受 Kitco 採訪時稱，儘管股市仍持續上升，但這種好日子不會持久，他重申警告「一生中最慘烈的熊市」即將到來，且跌幅會超過 5 成。他同時看好長期金價走勢，預計金價將「漲破屋頂」。

他說，已經有 10 年沒出現熊市，這是非常不尋常的，所以下一個熊市將是他人生中最慘烈的。

DoubleLine Capital 創辦人、有「新債王」稱號的岡德拉赫 (Jeffrey Gundlach) 本月稍早也曾表示，股市低波動性的時代已經結束，股市投資者將不得不付出代價。