墨比爾斯加入警告行列 美股可能回檔30% 清除過去二年漲幅

根據 MarketWatch 分析報導，81 歲的投資老手墨比爾斯 (Mark Mobius) 相信，美國股市可能回檔 30%，清除過去二年的漲幅。

墨比爾斯於 Franklin Templeton 投資集團服務逾 30 年，直到一月才功成身退。這位著名的基金經理人說，所有指標都顯示，S&P 500 與道瓊工業平均指數可能大幅下跌。

「我預期將會出現達 30% 的跌幅，」墨比爾斯說。「當消費者信心達到歷史高點，就像美國現在這個樣子，這可不是好現象。」

「在我看來，股市只等引發跌勢的因素。很難預測是那種因素，可能是穾發的天災，或與北韓開戰。」他說。

曾經準確預測 2009 年多頭股市開始的墨比爾斯擔心，一旦股市開始下跌，佔美國股市交易近半數的 ETF 可能會讓股市的跌幅擴大。

「ETF 所代表的成份股太多，比例太大，一旦股市開始下跌，ETF 會產生雪上加霜的效果，」墨比爾斯於接受 Financial News 網站專訪時說。「電腦與程式交易一年到頭不間斷進行，這將會產生雪崩的效果。因為沒有安全機制阻止進一步的跌勢，所以跌勢會很快擴大。」

他補充說，這將會變成一個選股的市場。但他指出，若川普總統刺激經濟的政策成功，包括他的稅改法案，則短期內，股市仍可望上漲。

「如果川普的政策奏效，則股市可望走高。但無論如何，股市看來就像高點已經出現，」他說。「如果美國股市下跌，則每個人都將陷入困境。」